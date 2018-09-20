İlköğretim Haftası kapsamında birçok okula sürpriz ziyaretlerde bulunan Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün bu seferki durağı ise, Ekin Mahallesi’nde bulunan Coşkun Erte Pınar Ortaokulu oldu.

Özel çocuklar özel sınıflarına kavuştu

Müstakil Kamu Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MÜSDER) tarafından yapılan engelli öğrenci sınıfının açılışına katılan Akgül, “Birçok okul programına katılıyorum ama bu program gerçekten çok özel ve anlamlı. Bugün eğitimden sosyal hayata kadar birçok konuda yapılan düzenlemelerle birlikte hem engeller kaldırılıyor hem de bu bireylerin neler yapabileceği gözler önüne seriliyor” dedi.

Birçok yenilik geldi

Engelli bireylerin sosyal hayata katkı sağlamaları adına bugüne kadar birçok yenilik getirildiğini ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Fırsat verildiğinde bu özel çocuklarımızın neler yapabildiğini görüyoruz. Bugün spordan sanata kadar birçok alanda adını duyurmuş özel çocuklarımız var. Bugün açılan bu özel sınıftan da başarılı bireyler çıkacağına inanıyorum” dedi.