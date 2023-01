(ÖZEL) Camide imam, yeşil sahada başkan

- Reklam -

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,(DHA)- Manisa’da, tarihi Ulu Camii’nin imamı Murat Emgener (49), camide cübbesini giyip namaz kıldırırken, yeşil sahalarda ise kurduğu futbol takımına başkanlık yapıyor. Lisanslı sporcu da olan Emgener, gençleri sporla kötü alışkanlıklardan korumaya çalıştığını belirtip, “Görevimiz sadece camide imamlık değil. İnsanlara ve dinimize hizmet etmek için her alanda olmalıyız” dedi.

Manisa’da camilerde 25 yıldır imamlık yapan, tarihi Ulu Camii’nin imamı Murat Emgener, namaz vakitlerinde cübbesini giyip cemaate namaz kıldırırken, yeşil sahada ise Manisa 1’inci Amatör Küme’de mücadele eden İmam Hatipliler Spor Kulübü’ne başkanlık yapıyor. Aynı zamanda bilek güreşi, badminton, atletizm, yüzme, masa tenisi, Wushu Kung Fu gibi bireysel spor dallarının olduğu Manisa Diyanet Spor Kulübü’ne de başkanlık yapan lisanslı sporcu Emgener, gençleri spor yapmaya teşvik ediyor.

“GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN SAHADAYIZ”

Küçük yaştan beri sporun çeşitli branşlarına ilgisinin olduğunu ve her zaman sporun içinde olduğunu belirten Murat Emgener, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Spor bizim için bir araç. Önemli olan gençlerin spor yapması ve enerjilerini atması. Görevimiz sadece camide imamlık değil. İnsanlara ve dinimize hizmet etmek için her alanda olmalıyız. Sporcu gençler yetiştirmeyi seviyorum” diye konuştu.

Gençlere sahip çıkmak, kötü alışkanlıklardan korumak ve sporu sevdirmek için sahada olduğuna dikkat çeken Emgener, “Ben imamım ama şu an sahadayım. Gençlerimize sahip çıkmak, kötü alışkanlıklardan korumak ve onlara sporu sevdirmek için sahadayız. Manisa 1’inci Amatör Küme’de mücadele eden İmam Hatipliler Spor Kulübü ve Manisa Diyanet Spor Kulübü olarak 2 ayrı spor kulübümüz var. Türkiye’de imam hatipliler olarak sadece Manisa’da spor kulübü var. 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Diyanet Gençlik Spor Kulübü kuruldu fakat daha sonra kapandı. 2009 yılında kulübü Manisa’da kurduk ve şu anda Türkiye’de tek devam eden kulübüz. 2014 yılında ise arkadaşlarımızla birlikte İmam Hatipliler Spor Kulübü’nü kurduk ve 1’inci amatörde lige renk katıyoruz” şeklinde konuştu.

