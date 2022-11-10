Özel bireyler Ata’nın huzurunda

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Yenimahalle Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’ne ve engelliler birimine üye olan engelli bireyler, aileleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Ata’nın huzuruna çıkan engelli bireyler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84’üncü yılında Anıtkabir’de andı.

Anı ölümsüzleştirdiler

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Aslanlı yolda başlayan gezide, rehber eşliğinde Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde geçmişe yolculuk yapma fırsatı yakalayan özel bireyler, gördükleri ve duyduklarıyla hem duygulandı, hem gururlandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla mutlulukları gözlerinden okunan engelliler, Anıtkabir önünde çekildikleri fotoğraflarla da anı ölümsüzleştirdi.

Yenimahalle Belediyesi’nin engellilere yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getiren engelliler, her koşulda kendilerini destekleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.