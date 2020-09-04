Özdemir: “Var sistemi için çabamızı ortaya koyduk”



Özgür ALTIN/ANKARA

Türkiye Futbol Federayonu Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde Ankara’da toplandı. Statüsü’nün 27. maddesi hükmü gereğince tolanan Olağan Genel Kurulda önemli kararlar alındı.

1 Haziran 2019 ile 31 Mayıs 2020 dönemi ile ilgili olarak düzenlenen Olağan Genel Kurul Ankara’da gerçekleşti. Ankara’nın önemli otellerinden birinde gerçekleşen toplantıda takım başkanları ve spor muhabirleri katıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı genel kurula Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanları ve Genel Kurul delegeleri katıldı.

PANDEMİ SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Olağan Toplantı başlangıçın da söz alan TFF Başkanı Nihat Özdemir özellikle pandemi döneminde devletle iş birliği içinde olduklarını belirtti. Nihat Özdemir: “

Bildiğiniz üzere; olağanüstü bir dönem yaşadık. Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ülkemiz mart ayında tanıştı. Bu olağanüstü sürecin doğal olarak önemli etkileri oldu. Futbolumuz sekteye uğradı ve liglerimize ara vermek durumunda kaldık. Bizler Federasyon olarak devletimizle iş birliği halinde, bu dönemi en az zararla atlatmak için büyük çaba gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen salgınla mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, siz değerli kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde yürüttük.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Özdemir sözlerine şöyle devam etti; “Bu süreçte, destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürümüz de oynanması imkânsız denen maçlar için büyük sorumluluk alarak hazırladıkları futbola dönüş protokolüyle maçlarımızın tamamlanmasını sağlayan Prof. Dr. Ömer Taşer başkanlığındaki Sağlık Kurulumuza… Sayın Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibini çalışmaları için bir kez daha tebrik ediyorum.”

FAİR PLAY’E VURGU YAPTI

Fair Play ruhuna vurgu yapan Başkan Özdemir; “Fair Play ruhunu yücelten tüm kulüplerimizi kutluyorum.” dedi. Şampiyon olan takımları da tebrik eden Başkan Özdemir tüm takımlara başarılar diledi.

Özdemir: “Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF 1. lig şampiyonu Hatayspor, Süper Lig’e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrükspor, TFF 2. Lig’de şampiyon olan Yılport Samsunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, TFF 1. Lig’e çıkan Tuzlaspor, TFF 3. Lig’in şampiyonları Serik Belediyespor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig’e yükselen Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor kulüplerimizi tebrik ediyorum. Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e çıkma başarısı gösteren tüm takımlarımızı canı gönülden kutluyor, yeni sezonda bütün kulüplerimize başarılar diliyorum.” dedi.

VAR SİSTEMİ İÇİN ÇABAMIZI ORTAYA KOYDUK

Özellikle Süper Lig’de çok tartışılan VAR(Video Assistant Referee) sistemi hakkında da konuşan Başkan Özdemir sözlerine şöyle devam etti; “VAR sisteminin ve Türk hakemliğin gelişmesi için tüm çabamızı ortaya koyduk. Hemen hemen her hafta acımasızca eleştirilseler de, değerli hakemlerimizin hep arkasında durduk. Yeni sezon öncesinde Merkez Hakem Kurulumuzda bir değişiklik yaşadık. Görevi bırakan Sayın Zekeriya Alp’e ve ekibine bir kez daha katkıları için teşekkür ediyorum. Sayın Serdar Tatlı ve MHK üyelerimizle yola devam edeceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum. Hakemlikte dönüşüm ve gençleştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yeni Merkez Hakem Kurulumuz ile birlikte, sadece hakem kararlarına değil sahada futbolcuların gösterdiği mücadeleye de odaklanırız.Ama bunun için ilk önce siz değerli kulüplerimizin hakemler üzerindeki baskıyı azaltması, hakemlerimize güvenmesi şart. Büyük işler, başarılar ve huzur, karşılıklı güvenle başlar… Yeter ki birbirimize güvenelim, destek olalım. Bizim tüm çabamız, güven ortamı oluşturmak, birlik ve beraberliğimizi sağlayıp tüm enerjimizi yeni projelere harcamak. Hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için yaptığımız tüm çalışmalarımızda, her zaman bizlere yardımcı olan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Türk futboluna yıllardır destek veren Spor Toto Teşkilatımıza, kupaya ismini veren sponsorumuz Ziraat Bankası’na, tüm ana sponsorlarımıza, resmi tedarikçilerimize, yayıncılarımız Digiturk, Turkuvaz Medya ve TRT ailesine, tüm futbol camiasına teşekkür ediyorum.”

YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU İBRA EDİLDİ

TFF Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, 1 Haziran 2019 ile 31 Mayıs 2020 dönemi için ibra edildi. Bu döneme ait hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar alındı.

Ayrıca 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliği ile kabul edildi. Federasyon gerektiğinde bütçe tadili için gayrimenkul alımı ve satımı yapabileceği yetkiyi genel kuruldan aldı.

DİĞER LİGLERE DE LİMİT GELECEK

Alınan kararlar sonrasında söz alan Başkan Nihat Özdemir Süper Lig’de uygulanan takım harcama limitini kademeli olarak TFF 1. Lig’e sonrasında da TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’e getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Başkan Özdemir: “Süper Lig’de uygulanan takım harcama limitini kademeli olarak TFF 1. Lig’e sonrasında da TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’e getirmeyi hedeflediklerini söyledi.” dedi.

TFF 2. LİG VE TFF 3. LİG MAÇLARININ YAYINLANMASI

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanması için bir anlaşma yaptıklarını aktaran Başkan Özdemir, şunları söyledi:”En büyük hedeflerimizden biri, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarının gelirlerini artırmak. Her toplantıda bizden maçların yayınlanmasını istediler. Biz de bu arayış içinde birçok yayıncı kuruluş ile temasa geçtik. Gerekli anlaşmayı yaptık. Milli maçlardan sonra sözleşmeyi imzalayacağız. Hem maçları yayınlatacağız hem de takımlarımıza gelir kapısı sağlayacağız. Bu, 2. Lig ve 3. Lig’de oynayan futbolcularımızı motive edecek. TFF olarak özellikle 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden altyapıya önem vermelerini bekliyoruz. Buralardan yetişen gençlerimizin A Milli Takım’da oynamasını istiyoruz.”