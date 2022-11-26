Özbekistan’ın zengin tarihi Louvre’da sergileniyor

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FRANSA, (DHA) – Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Fransa’ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında iki ülke lideri katılımıyla iki büyük sergi açıldı. Biri ünlü Louvre Müzesi’ndeki ‘Özbekistan Vahaları Hazinesi: Kervan Yolları Kavşağında’ ve ikincisi Arap Dünyası Enstitüsü’nde ‘Semerkant’a Yol: İpek ve Altın Mucizesi’ adlı sergiler olduğu belirtildi.

Sergilerin açılışına Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile eşi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyev katıldı.Louvre’daki sergi, MÖ 5. ve 6. yüzyıllardan Timurlular hükümdarlığına kadar olan dönemi kapsıyor ve Arap Dünyası Enstitüsü’ndeki sergide ise 19.-20 yüzyılın ortalarına ait sergilerin yanı sıra Özbekistan devlet müzeleri koleksiyonundan Türkistan avangartları yer aldı.

MARCO POLO’NUN ORTA ASYA GEZILERI KITABININ BIR KOPYASI SERGİLENİYOR

‘Özbekistan Vahaları Hazinesi: Kervan Yolları Kavşağında’ sergisi bugünkü Özbekistan’ın güney sınırlarından geçen Büyük İpek Yolu’nun objelerle tarihi Louvre’da sergilenmeye başlandı. Mart 2023’e kadar açık olan sergide başta Özbekistan’ın 16 devlet müzesinden 138 eser ve dünyanın önde gelen müzelerinden 31 obje olmak üzere toplam 169 eser sergilenmektedir. Eserler arasında Kattalangar Kuran’ı dışında 14. Yüzyıl Marco Polo’nun Orta Asya gezileri kitabının bir kopyası bulunmaktadır.

‘SEMERKANT’A YOL: İPEK VE ALTIN MUCİZESİ’

‘Semerkant’a Yol: İpek ve Altın Mucizesi’ sergisinde Özbekistan’ın 9 müzesinden 300’den fazla eser yer aldı ve sergilenen tarihi eserler arasında milli dokumalar, kostümler, şapkalar, takılar, Buhara Emirliği dönemine ait altın işlemeli çapanlar (hırka) olduğu ifade edildi. Sergilenen eşyaların büyük çoğunluğunun daha önce Özbekistan dışına çıkarılmamış nadir eserler olduğu belirtildi. Sergi Haziran 2023’e kadar açık kalacak.

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