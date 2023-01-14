Özbekistan’ın eşsiz el yazması Kattalangar Kur’an’ı, Cidde’de sergilenecek

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ÖZBEKİSTAN, (DHA) – Özbekistan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 23 Ocak’ta başlayacak 1’inci İslam Sanatları Bienali’ne 17 tarihi eserle katılacak. Sergilenecek eserler arasında 8’inci Yüzyıl’dan kalma ve İslam dünyasının en eski ve eşsiz el yazmalarından Kattalangar Kur’an’ının birkaç sayfası da yer alacak.

Özbekistan Kültür ve Sanat Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saida Mirziyoyeva, Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı işbirliğinde organize edilen sergiye katılım hakkında “İslam Sanatları Bienali’nde Özbekistan’dan paha biçilmez sergiler sunmak bizim için büyük bir onur. Vakfın önemli bir görevi de ülkemizin zengin mirasını uluslararası bir izleyici kitlesine yaymak, göstermek ve güçlü uluslararası işbirlikleri kurmaktır. Bienal’e katılım, bunun için iyi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 23 Ocak ile 23 Nisan arasında devam edecek olan sergide Özbekistan kültür mirası 8’inci Yüzyıla ait Kattalangar Kur’an’ının birkaç sayfası da bulunuyor. Kattalangar Kur’an’ı, Türk-İslam dünyasının en eski ve eşsiz el yazması olarak kabul ediliyor.

Sergide ayrıca 17’nci Yüzyıla ait El Cami es-Sahih İmam el-Buhari’nin Hadisleri’nin yanı sıra Semerkant ve Afrasiyap’ta bulunmuş 10 ile 12’nci Yüzyıllara ait seramik sürahi ve kaseler ve milli kıyafetler, ayakkabılar ve benzeri tarihi eserler sergileneceği ifade edildi.

1924 YAPIMI SESSİZ FİLM ÖZBEK MÜZİKLERİYLE GÖSTERİLECEK

Özbekistan Kültür ve Sanatı Geliştirme Fonu Direktörü Gayane Umerova, İslam Sanatları Bienali’nin önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak İslam kültürüne ait eserlerin sergilenmesinin Özbekistan kültür ve sanatına olan ilgiyi artıracağını vurguladı. Bienal kapsamında Özbekistan 1924 yapımı ‘Ölüm Minaresi’ adlı sessiz filmi geleneksel çalgılar müzik orkestrası eşliğinde gösterimini yapacağı belirtildi.

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