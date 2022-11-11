Özbekistan’da lider eşlerinden ‘sıfır atık’ sözü

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ÖZBEKİSTAN, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le imzaladığı ‘Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılan liderlerin eşleri de destek vererek, beyanı imzaladı.

Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9’uncu Zirvesi’ne katılan liderlerin eşleri ile bir araya geldi. Özbekistan tarihinin sergilendiği ‘Ebedi Şehir’de Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Ziroat ve kızı Saida Mirziyoyeva’nın ev sahipliğindeki programa katılan Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mehriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai ile Özbek halk dansları ve müzikleri eşliğindeki öğle yemeğine katıldı.

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ATIK KUMAŞLARDAN YAPILMIŞ TABLO HEDİYESİ

Bir araya geldiği lider eşleri, Emine Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Guterres ile imzaya açtığı ‘Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na destek verdi. Emine Erdoğan, İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak Sıfır Atık Projesi’nin ülkelerinde de yaygınlaştırılması için destek sözü veren lider eşlerine teşekkür etti. Programa ev sahipliği yapan Ziroat Mirziyoyeva’ya atık kumaşlardan yapılmış tablosunu hediye eden Emine Erdoğan, sıcak ev sahipliği için teşekkürlerini sundu. First Lady’ler, Ebedi Şehir ziyaretinin ardından Semerkant’ta Expo Fuar Alanı’nda düzenlenen ve Özbekistan tarihini anlatan ‘Sonsuz Seraplar’ sergisini gezdi.

EMİNE ERDOĞAN’DAN LİDER EŞLERİNE TEŞEKKÜR

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na imza atarak küresel çağrımıza destek veren Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Ziroat Mirziyoyeva’ya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mehriban Aliyeva’ya ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.