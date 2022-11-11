Özbekistan’da Erdoğan’a verilen iki nişan

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ÖZBEKİSTAN, (DHA) – Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle Özbekistan’ın Semerkant kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından iki nişan takdim edildi.

Özbekistan’ın ‘Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı’ dün törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taltif edildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün Erdoğan’a ‘Türk Dünyası Ali Nişanını’ takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan nişanları büyük bir onurla taşıyacağını belirterek hem şahsı hem de Türk milleti adına teşekkür etti.

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