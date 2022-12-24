Özaslan: Seymenlik geleneğini daha da çoğalarak yaşatacağız

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Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ankara Seymen Ocağı Ferfene etkinliğinde yaptığı konuşmada; “Seymen olmak; ruhunu, felsefesini, kültürünü, yaşam biçimini taşımak yükümlülüğünü de beraberinde getirir.” dedi.



Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan’ın, dernek yöneticileri ile üyelerden oluşan Seymenlerle birlikte ziyaret ettiği Ankara Seymen Ocağı Derneği’nde düzenlenen geleneksel Ferfene etkinliğinde; dostluk ve kardeşlik yaklaşımları sergilendi.

Genel Başkan Dr. Metin Özaslan’ın yönetiminde gerçekleşen Ankara Kulübü Derneği heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Seymen Ocağı Derneği Başkanı İsmail Oflazca, “Ziyaretinizle Ferfene etkinliğimize ayrı bir renk, ayrı bir güzellik ve güç kattınız. 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu yaşatın’ direktifiyle kurulmuş olan Ankara Kulübü, taşıdığı vasıflarla her zaman örnek olmuştur. İnşallah kendimizi daha da geliştiririz, daha da güçleniriz ve güçlendikçe de Ankara’mızın tarihi kültürel değerlerinin yaşatılması, Seymenlik geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması anlamında çok daha güzel işler yaparız. Ferfene programımız vesilesiyle gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretten dolayı Metin Özaslan başkanımıza ve derneğin kıymetli üyelerine teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜZERİMİZDEKİ YÜK AĞIR

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan da konuşmasında, Ankara Kulübü Derneği olarak Seymenlik ve Bacıerenlik geleneği başta olmak üzere Ankara’nın tarihi ve kültürel birikimine sahip çıkmaya, yaşatmaya ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Seymenlik, binlerce yıllık bir gelenektir ve özünde sivil bir oluşum olarak Ahilik örgütlenmesinin bir parçası olan ve fedakarlık gerektiren, gönüllü bir yapılanmadır. Seymenlerin mutlaka bir mesleği olur. Mesleği olmayan Seymen olamaz. Meslek birlikleri arasında gönüllü olan Ahiler aynı zamanda savaşçı Seymen durumundadır. Üzerimizdeki sorumluluk ve yük ağır. Binlerce yıllık bir geleneği gönüllülük esasına dayalı teşkilatımızla daha da çoğalarak yaşatacağız, gelecek nesillere hep birlikte güç birliği içerisinde aktaracağız.

ELBİSE GİYMEKLE SEYMEN OLUNMUYOR

Seymenliğin esasını oluşturan kurallara uymayanlara da pirim vermemek lazım. Elbise giymekle Seymen olunmuyor çünkü ruhunu, felsefesini, kültürünü, yaşam biçimini, üzerinde taşımadan olmuyor. Seymen yetiştirmek zor bir iştir. Seymenlik geleneğini olması gerektiği gibi yaşatan Ankara Seymen Ocağı’nın bu anlamda örnek bir dernek olduğunu biliyoruz. Buna da şahit olduk. Bu işi siyasete paspas yapma, ticarete vesile yapma gibi bir derdi olmadığını biliyoruz. Bu bakımdan Ankara Kulübü olarak Seymenliğin temel direği biziz ama, bizim en önem verdiğimiz dernek ise Ankara Seymen Ocağı olmuştur. Arkadaşlıklar, dostluklar ötesinde de bu bayrağı yere düşürmeden, leke sıçratmadan taşıdığınız için ayrı bir önem veriyoruz ve kendimiz olarak da görüyoruz sizi. Ankara Kulübümüzün kapıları sonuna kadar sizlere açıktır. Birlikte her türlü etkinliği varız, her zaman birlikte olabiliriz. Seymenlik geleneğini kişisel beka kaygısı taşımadan yeter ki olması gerektiği gibi yaşatalım.”

FERFENE BULUŞMASINDA SEYMEN OYUNLARI

Ferfenenin, günümüzde yaşatılmaya çalışılan Ankara’nın geleneksel kültürel bir değeri olduğunu, Ankara’yla ilgili geleneklerin; saz, söz, sohbet, oyun kültürünün yaşatıldığı bir buluşma; kuşaklararası iletişim yolu olduğunu belirten Özaslan, “Ferfene toplantılarında yemekler yenir, yaşama dair sohbetler yapılır, sazlar çalınır, Ankara yöresine ait türküler söylenir, Seymen oyunları oynanır. Ankara Kulübü Derneği olarak biz de bu kültürü Ankara’da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Ankara Seymen Ocağı’nda Ferfene toplantımızda dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz.” diyerek, sözlerini tamamladı.

Ferfene etkinliğinde sohbet havası içinde yapılan konuşmaların, yapılan ikramların ve içilen çayların ardından ‘saz başlayınca söz susar’ denilerek, sazlar çalınıp Ankara türküleri söylendi, Başkanlar Özaslan ve Oflazca ile Ankara Kulübü Seymenlerden Sorumlu YKÜ; Gürcan Maden ve Müslüm Arslan’ın da aralarında bulunduğu Seymenler tarafından Ankara oyunları sergilendi.