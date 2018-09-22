OZANCAN AKKUŞ PARKI AÇILDI

Alper Taşdelen: “Terör nereden gelirse gelsin, insanın canına kasteden bütün terör örgütlerini bir kez daha lanetliyorum. Çankaya’da Ozancan Akkuş’un adının yaşatılması bizim için bir onurdur, teröre başkaldırıdır”

Çankaya Belediyesi, 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ta gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Ozancan Akkuş’un adını verdiği parkın açılışını yaptı. Açılış törenine Ozancan’ın babası Mehmet Nuri Akkuş ve aile fertleri de katıldı.

Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesi’nde inşa ettiği Ozancan Akkuş Parkı’nın açılışını yaptı. 13 Mart 2016 tarihinde, otobüs durağında beklediği sırada bomba yüklü araçla gerçekleşen terör saldırısında yaşamı elinden alınan Ozancan Akkkuş’un adının verildiği park açılışına babası Mehmet Nuri Akkuş ve aile fertleri katıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliği yaptığı açılış töreninde hüzünlü anlar yaşandı.

TAŞDELEN: “İNSANA KIYANLARA LANET OLSUN”

Törende kısa bir konuşma yapan Alper Taşdelen, belediyeciliğin halkın kullanacağı sosyal mekanlar kazandırmak olduğunu ama aynı zamanda insana dokunmak, unutmamak ve unutturmamak olduğunu belirterek, “İşte bugün unutmayacağımız ve unutturmayacağımız bir parkın açılışındayız. Terör nereden gelirse gelsin, insanın canına kasteden bütün terör örgütlerini bir kez daha lanetliyorum. Yaşı, cinsiyeti, eğitimi, dili, dini ne olursa olsun insana kıyanlara lanet olsun. Onlar böyle yaptıkça biz o kaybettiğimiz insanlarımızı yaşatmak zorundayız. O terör saldırılarını unutmamak ve hayatını kaybeden canlarımızı unutturmamak zorundayız” dedi.

OZANCAN’IN ADININ YAŞATILMASI BİZİM İÇİN ONURDUR

Çankaya Belediyesi olarak terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlerin isimlerinin parklara verilerek yaşatıldığını belirten Taşdelen; “Ozancan Akkuş da hiçbir zaman unutmayacağımız bir kardeşimiz. Kişiliğiyle, karakteriyle herkese örnek olan Ozancan hayatının baharında aramızdan alındı. Gidenin arkasından ne yapılsa eksik kalıyor ama Çankaya’da Ozancan Akkuş’un adının yaşatılması bizim için bir onurdur, teröre başkaldırıdır” ifadelerinde bulundu.

NURİ AKKUŞ: “DİRENMEK İÇİN İSTEDİĞİMİZ TEK ŞEY UNUTULMAMAK”

Taşdelen konuşmasının ardından konuşan Ozancan’ın babası Nuri Akkuş’un konuşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’e teşekkür eden baba Akkuş, “Acımıza ortak olan herkese teşekkür ederim. Bizler tarifi imkansız bu acıları yaşarken sadece bir tek şey bekledik, bu canlarımızın hepsine bir anlam konulması, unutulmaması ve unutturulmaması. Yaşamayı bu kadar çok severken şimdi her gün ölmenin ne olduğunu bilir misiniz? Biz biliyoruz artık. Direnmek için istediğimiz tek şey unutulmamak. Bu park unutulmamaya iyi bir örnek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Çiğdemim Derneği tarafından Ozancan adına Gaziantep Hatıra Ormanı’na dikilen beş adet ağacın sertifikası baba Akkuş’a takdim edildi. Daha sonra hep birlikte parkın açılışı gerçekleştirildi.

OZANCAN’IN OKUDUĞU OKULUN YANINDA

Çiğdem Mahallesi 1549. Cadde üzerinde, Ozancan’ın okuduğu Ankara Fen Lisesi’nin yakınlarında yapılan Ozancan Akkuş Parkı, 1030 metrekare toplam alana sahip. 430 metrekare yeşil alanı bulunan park, 185 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, şelale ve havuz, çocuk oyun alanı ve oturma birimleriyle bölge halkının yeni eğlenme ve dinlenme mekanı olacak.