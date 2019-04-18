Öz Taşıma İş Sendikasından Mansur Yavaş’a Tam Destek

Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Toruntay kahvaltının ardından gerçekleştirdiği konuşmasında kıdem tazminatı, Belediye İş Sendikası hakkında açıklamalarda bulundu ve sendika olarak Mansur Yavaş’a her türlü desteği vermeye açık olduklarını ifade etti.

Son günlerde tartışmalara yol açan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Kıdem tazminatı fonu oluşturulacak ve bu fon bireysel emeklilik sistemi ile entegre edilecektir” ifadelerini hatırlatan Toruntay, “Ortak bir uzlaşma ile açılacak kıdem tazminatı fonunun kurulmasına evet diyoruz. Ancak kazanılmış haklarımızdan hiçbir taviz vermemek koşuluyla evet diyoruz.

Ülkemizde 14 milyona yakın çalışanın 2 milyonu sendikalıdır. 2 milyon arkadaşımız kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Onun dışındaki arkadaşlarımız ise almakta zorlanıyor. Bir yasal düzenleme yapılıyorsa herkesi kapsamalı, hiç kimse mağdur olmamalı. Bizler sendikacılar, STK’lar, ve İşverenler olarak ‘sendikalılar tamam geri kalanlar nasıl yapıyorsa yapsın’ şeklinde bir düşüncede olamayız” dedi.

Belediye İş sendikasını da eleştiren Toruntay, ” Bizim iş kolumuzda olmamasına rağmen Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası, işletmemize gelip üyelerimizi istifa ettirerek kendilerine üye yapmak istiyorlar. Sürekli tacizler, iş yerlerini geziyorlar. Gezebilirler ama iş etiği ve ahlakı bu değil” ifadelerinde bulundu.

Mansur Yavaş’a tam destek

12 bin üyeleriyle Ankara’nın yeni belediye başkanı Mansur Yavaş’a destek olacaklarını söyleyen Toruntay,” Seçmen tercihte bulundu. Hepimiz bu tercihlere saygılıyız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Sayın Mansur Yavaş seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyorum. Bir Ankaralı olarak Ankaralılara önemli hizmetler yapacağına inanıyoruz. Biz, Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan 12 bin emekçi üyemizle sayın başkanımıza destek ve katkı olmaya her zaman hazırız.

Biz üyelerimizin hak ve hükümlüklerini korumakla sorumluyuz. Başkanımızın Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan emekçilerimize karşı mutlaka iyi düşünceler içerisinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘ÜYELERİMİZİ İSTİFA ETTİRİYORLAR’

Belediye İş sendikasını kendi üyelerini istifa ettirmekle suçlayan Toruntay, “23 bine yakın üyemiz ile taşımacılık iş sendikasının en büyük ve lider sendikasıyız. Biz bu mücadeleye sıfırdan başladık ve tırnaklarımızla kazıyarak bu güne geldik. İş kolunda çalışan yaklaşık 750 bine yakın çalışan bulunuyor. Bu çalışanlarının sadece 100 bini sendikalı.

Bizim iş kolumuzda olmamasına rağmen Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası, işletmemize gelip üyelerimizi istifa ettirerek kendilerine üye yapmak istiyorlar. Sürekli tacizler, iş yerlerini geziyorlar. Gezebilirler ama iş etiği ve ahlakı bu değil. Çünkü biz işyerlerimizle alakalı üç yıllık bir sözleşme imzalamışız. Daha sözleşme imzalayalı 1,5 ay olmuş bir dönemde, 20’nolu iş kolunda faaliyet gösteren bir sendikanın, 15’nolu iş kolunda faaliyet gösteren bir sendikanın üyelerine; size daha iyi halklar vereceğiz, şartlarınızı iyileştireceğiz demelerini çok çirkin ve doğru bulmuyorum.

Sendikacılık da bu değil. Bizler Hak-İş sendikasının ilke ve ahlakı ile sendikacılık yapıyoruz. Bu hırs ve kini anlamış değilim. Bütün işçiler özgürdür. Bizden memnun olmayan işçiler olursa elbette ki başka sendikalara üye olabilirler. Ama her gün sahadayız arkadaşlarımızla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. 12 bin üyemiz var. Şu an itibari ile 200 kişi istifa etmiş durumda. Elbette ki memnun olmayanlar da çıkabilir” şeklinde konuştu.

‘ÜYELERİMİZİN YANLARINDA BİZ ARKALARINDA HAK-İŞ VAR’

Toruntay, “Tüm bunlar devam ederken Sayın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın bir genelge yayınladı. Mansur Yavaş’ın biz Belediye İş Sendikası ve Nakliyat İşi destekliyoruz diye bir talebi veya açıklaması yoktur. Ben buna inanmıyorum. Hatta Sayın Yavaş bir genelge yayınladı. Şunu söyledi: Anayasanın 27’inci maddesine göre herkes özgürdür, herkes istediği sendikaya üye olabilir, istediği sendikadan da çekilebilir. Ama hiçbir sendika birbirine karşı baskı, şantaj ve tehdit kullanamaz.

Hani Mansur Yavaş sizi destekliyordu? Böyle bir şey yok. Ankara oyları ile seçilen Sayın belediye başkanımız işçinin iradesine ve tercihine saygı gösterecektir. Yayımlamış olduğu bu genelge ile de bunu söylemek istiyor. Bütün bunlara rağmen üyelerimize mesaj atılmaya ve mektup gönderilmeye devam ediliyor. Aynı iş kolumuzda bulunmayan bir sendikanın bu faaliyetleri etik değildir. Bize tehditle yıldırdınız diyorlar Biz şu ana kadar kimsenin üyesini çalmadık ve tehdit ile yıldırmadık. Biz üyelerimizin haklarını korumaya devam ediyoruz. Hiç korkmasınlar yanlarında biz, arkalarında Hak-İş var. Bizim temel amacımız üyelerimizin mağdur edilmemesi ve işten çıkarılmamasıdır” ifadelerinde bulundu.

‘KİMSE MAĞDUR OLMAMALI’

Toruntay, “Kıdem tazminatı konusuna daha önce kendi kongrelerimizde de yer verdik. Kıdem tazminatının önümüze geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından biliyorduk. Geçtiğimiz hafta Maliye Bakanımızın böyle bir açıklaması ile gündeme geldi. Ortak bir uzlaşma ile açılacak kıdem tazminatı fonunun kurulmasına evet diyoruz. Nasıl evet diyoruz; kazanılmış haklarımızdan hiçbir taviz vermemek koşuluyla. Bizim ülkemizde yaklaşık 14 milyona yakın çalışan var ve bunların 2 milyonu sendikalı. Bu 2 milyon arkadaşımız kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Onun dışındaki arkadaşlarımız ise almakta zorlanıyor. Bir yasal düzenleme yapılıyorsa herkesi kapsamalı, hiç kimse mağdur olmamalı.

Bizler sendikacılar, STK’lar, işveren olarak ‘sendikalılar tamam geri kalanlar nasıl yapıyorsa yapsın’ şeklinde olaya bakamayız. Adil olan, olması gereken neyse o olmalıdır. Yeter ki kazanılmış haklara dokunulmasın, hak kaybı yaşanmasın. Bütün işçilerin haklarını koruyacak bir fonun kurulmasını onaylıyoruz. Çalışanların kazanılmış haklarına dokunulacak bir düzenlemenin karşısında oluruz. Çünkü bu haklarımız kolay kazanılmadı. Umarım ortak bir fon konusunda anlaşılır ve uzlaşı sağlanır diye düşünüyorum. Diğer türlü biz kazanılmış hakların konusunda ısrarlıyız.”