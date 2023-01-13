Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Sert: Sosyal hizmet işçilerinin ücretleri iyileştirilsin

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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, sosyal hizmet işçilerinin aldığı ücretlerin yeniden düzenlenerek asgari ücretin üzerine çıkarılmasını istedi.



Sert, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kesimlerin ekonomik koşullarının yeniden düzenlendiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışan sosyal hizmet işçilerinin yaşadığı olumsuzluğun da bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade eden Sert, sosyal hizmet işçilerinin, devletin himayesindeki dezavantajlı gruplara hizmet verdiğine işaret etti.

Sert, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücrete yapılan yüksek zamla sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri asgari ücret düzeyine eşitlenmiş durumdadır. Bu durum, Kamu Çerçeve Protokolü’ne ek protokolle acil olarak düzenlenmeli, devletin işçisinin geliri asgari geçim ücretinin üzerine çıkarılmalıdır. Sendika olarak bakanlık düzeyindeki görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Toplumun tüm kesimlerine sağlanan iyileştirme, sosyal hizmet işçileri için de ivedi olarak planlanmalıdır.”

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“Sağlık Bakanlığı ile müzakereler sürüyor”

Sağlık Bakanlığı ile 180 bin sağlık işçisi adına toplu iş sözleşmesi müzakerelerini sürdürdüklerini de anlatan Sert, ücret zamları, refah payı ve diğer mali ve sosyal haklara ilişkin taleplerini ilettiklerini kaydetti.

Sert, müzakereler sonucu tarafları memnun edecek toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının, dünyada örnek gösterilen sağlık sisteminin sorunsuz devam etmesi açısından önemli olduğunu belirtti.