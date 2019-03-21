Son günlerde çarşıda pazarda, parkta bahçede, otobüste dolmuşta sık sık karşılaştığım bir soru bu:

“Oyunu kime vereceksin abi?”

Saçımdaki aklara bakıp beni “akil insan” mı sanıyorlar, yoksa son dakikada ikna edilecek “saf kararsız seçmen”e mi benzetiyorlar bilemiyorum artık.

Ama yönelttikleri soru gerçekten zor.

Uzay araçlarının diferansiyel sistemlerini sorsalar belki daha kolay olurdu cevaplandırması.

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Soruyu soranlar genellikle sert bakışlı insanlar.

Bu yüzden oy vereceğim ittifakı açıkça söylemekten çekiniyorum doğrusu.

“Cumhur İttifakı” desem bir türlü, “Millet İttifakı” desem bir türlü.

“Cumhur İttifakı” desem, “Vay sen hangi ülkede yaşıyorsun? Enflasyonu görmüyor musun… İşsizliğin farkında değil misin… Demokrasi diye bir şey kalmadı memlekette…” diye başlayan uzun bir konferans dinleyebilirim.

“Millet İttifakı” desem, bu defa, “O millet değil illet ve zillet ittifakı… Kandil’den yönetiliyor. Sen ülkenin bekasını düşünmüyor musun… İleride torunlarının yüzüne nasıl bakacaksın” şeklinde bir tepkiyle karşılaşabilirim.

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Ben de iki arada bir derede kalanların yaptığını yapıp, futbol deyimiyle orta sahada top gezdirerek, yani durumu kırıp dökmeden idare etmeye çalışarak, “Artık ülkemiz için hangisi hayırlıysa onlar seçilsin” filan diyerek cevaplandırıyorum o soruyu.

Düne kadar başarıyla uyguladım bu taktiği.

Ama dün bu da iflas etti:

“Artık ülkemiz için hangisi hayırlıysa onlar seçilsin” dediğim biri aynen şunları söyledi:

“Oooo, senin gibilerle işimiz var bizim… Hayırlı olanı sen belirleyeceksin abi… Sen sorumluluk almaktan kaçıyorsun, resmen kaçak güreşiyorsun!”

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Galiba en iyisi, karşımdakine fırsat vermeden o soruyu benim sormam bundan böyle:

“Oyunu kime vereceksin abi?”