Oyunlarıyla 2022’ye damga vuran “Tiyatro Keyfi”, 2023’e de iddialı giriyor

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Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunları; Çılgın Zamanlar, Ted Bundy, Bana Amy De, Tut Elimden Rovni ve çocuk oyunu İnatçı Keçiler’le 2022 yılında kapalı gişe oynayan Tiyatro Keyfi, 2023’de de tiyatronun ulaşabildiği her yerde perdelerini açıyor.

Kemal Başar yönetimindeki “Tiyatro Keyfi” çatısı altında sahnelenen eserler 2022 yılına damga vurdu. Uzun bir aradan sonra Cem Özer ile Zeynep Gülmez’i tiyatro sahnesinde izlediğimiz, usta oyuncu Kemal Başar ile genç oyuncular İmren Çapanoğlu, Caner Nalbantoğlu ve Savaş Alp Başar’ın rol aldığı Çılgın Zamanlar adlı komedi seyirciden yoğun ilgi gördü. İstanbul, Antalya, Ordu ve Gebze’de kapalı gişe oynayan ve Türkiye’de ilk kez sergilenen Çılgın Zamanlar’da bir aldatılma hikayesi komik bir dille anlatılıyor.

2023 yılında da seyirci karşısına çıkacak olan Çılgın Zamanlar; 18 Ocak’ta Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi, 20 Ocak’ta Cevahir AVM, 21 Ocak’ta Sefaköy SKKM, 26 Ocak’ta Maltepe KM, 28 Ocak’ta Mall of İstanbul MOİ Sahne’de, 3 Şubatta ise Kozzy’de perdelerini açacak.

TED BUNDY’NİN CELLADIYLA SON 1 SAATİ

Kemal Başar ile Orhan Kılıç’ın oynadığı, gelmiş geçmiş en azılı seri katil ve nekrofil Ted Bundy’nin ölmeden önce celladıyla geçirdiği son 1 saatinin sahnelendiği Ted Bundy…

Sahnelendiği ilk günden bugüne tiyatro severler tarafından yoğun ilgi gören Ted Bundy, 13 Ocak Cuma akşamı Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

YILIN MÜZİKALİ VE

BİR AZİZ NESİN KLASİĞİ

Kemal Başar yönetiminde, Cansu Tekoluk, Alkış Peker, Savaş Alp Başar ve Zeynep Yaylıcıoğlu’nun rol aldığı ödüllü müzikal “Bana Amy De”, çalkantılı yaşamı ve 27 yaşındaki ani ölümüyle tüm dünyayı sarsan ünlü jazz rock sanatçısı Amy Winehouse’un son 3 gününü sahneye taşıyor. Müziklerini Savaş Alp Başar’ın yaptığı oyun; 19 Ocak’ta Kültüral Performing Arts’ta, Savaş Alp Başar ile Cansu Tekoluk’un oynadığı, Aziz Nesin’in muhteşem eseri Tut Elimden Rovni ise 27 Ocak’ta Kats Sahne’de izlenebilecek.

PEDAGOG ONAYLI ÇOCUK OYUNU

Tiyatro Keyfi’nin pedagog onaylı çocuk oyunu İnatçı Keçiler ise, dostluğun, barışın, sevginin önemini konu alan oyunlarını, 15 Ocak’ta Profilo Kültür Merkezi, 21 Ocak’ta da Sefaköy SKKM’de minik tiyatro severler için sahneleyecekler.