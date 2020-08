Pandemi sürecinden dolayı oldukça oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz.Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle de yaşam sitilimiz de oldukça değişime uğradı.Özellikle evde artık daha fazla vakit geçiriyoruz.Bir öz eleştiri yapacak olursakda genellikle bu vakit geçirmeler bilgisayar karşısında yada televizyon karşısında oluyor.

Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte çocuklarımızda dijital oyunlara yönelmiş durumda peki ebeveynler olarak çocuklarımız oynadığı bu oyunları kontrol edip içeriği hakkında bilgi sahibimiyiz.Bu konu son derece önemli.

Gelin son dönemde oyunlarla sürekli artan islamofobi tehlikesine rakamlar eşliğinde hep beraber bakalım.

Ülkemizde dijital oyunların en çok oynandığı talep edildiği bir pazar konumunda bulunuyor. Oyunlarda artık filmler gibi kitlelere fikirlerin empoze edildiği birer kitle iletişim aracı olarak kullanıyor. Peki, oyunların içerikleri ne kadar masum?Ülkemizde oyunlar büyük ilgi görüyor. Rakama dikkat! Millet olarak her gün 39 milyon saat dijital oyun oynuyoruz. Rakamın resmi bir veri olduğunu da ayrıca aktarayım.

Son yıllarda yayınlanan oyunlarda İslam karşıtlığını içeren mesajlar sıklıkla yer almaya başladı. Yani İslamofobi.Konuya en temelden bakacak olursak.İslamofobi kelime olarak ”İslam korkusu” anlamına gelmekte, Müslümanlara ve İslam dinine önyargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi; İslam veya Müslümanlara karşı kin, nefret veya düşmanlık besleme, Müslümanlara güvenmeme onlardan şüphe duyma, İslam’dan korkma anlamı taşımaktadır.

İslamofobi’nin tarihi Endülüs’ün fethedilmesine kadar inmekte ve Haçlı seferleriyle derinleşmektedir. İslamofobi söylemi 70’li yıllarda üretilmiş olsa da, İslam korkusu şimdiye ait olmayan, uzun yıllar boyunca farklı şekillerde farklı zamanlarda farklı isimlerle dile getirilmiş fakat altında yatan İslam korkusu değişmemiştir. Bu korku; İslam’ın ortaya çıkıp yayılmasının ardından başlamıştır.Dijital Oyunların kullanımı her gecen hızlı bir artış göstermektedir. Oyun dünyası, kendi karakterleri, kuralları ve profesyonelleri olan, etkileşimi çok yüksek ve her yaştan insana nüfus eden bambaşka bir dünyayı oluşturmaktadır. Bu dünya rakamlarla mercek altına alındığında, Dünyada 1.5 milyara yakın, Ülkemizde ise yaklaşık 25 milyon kişinin içerisinde bulunduğu büyük bir mecradır ve bu mecranın etkileşimi her geçen gün parabolik olarak bir artış göstermektedir.

Diğer taraftan, eğlence unsurlarının başında yer alan televizyonun yerini şüphesiz ki artık daha yüksek etkileşim ve iletişim boyutu taşıması nedeniyle dijital mecralara özellikle de dijital oyunlara bıraktığı gerçeği kabul görmektedir. Bu sektörün dünyada yaklaşık 100 milyar dolar iş hacmine sahip olması, ne kadar büyük bir potansiyele ulaştığını gözler önüne sermektedir. Türkiye’de bu sektörün iş hacmi ise 400-500 milyon dolar civarındadır. Ayrıca Türkiye’de bir günde 40 milyon saate yakın oyun oynanmaktadır.

İslamofobi hayatın her alanında özellikle de Dijital Oyunlarda kendine çok rahat yer bulabilmektedir. Dijital oyun dünyasının, internetten sonra en hızlı büyüyen sektör olması, kullanıcı yaş ortalamasının çocuklar ve gençlerden oluşması, İslamofobikler için yeni ve etkili bir mecra olmuştur. Üretilen dijital oyunlar; İslâm ve Müslüman düşmanlığı ile donatılmakta, İslâmofobinin yayılması konusunda birer vasıta olarak kullanılmaktadır.Şiddeti şehvetle küresel bir görünürlüğe kavuşturan, terörizmi Müslümanlıkla eşleştirerek normalleştiren bu medyatik unsur, küresel ölçekte İslam ve Müslüman korkusunu subliminal olarak servis etmektedir.

Oyunların içine; İslam’ın kutsal öğeleri; herhangi bir objenin veya işitsel unsurun içine saklanarak oyuncuların algılamayacağı, duyamayacağı şekilde yerleştirilmekte sadece bilinçaltının fark edebileceği şekiller, yazılar, sesler ve mesajlar aracılığı ile verilmektedir. Bu bağlamda bilinçaltına gönderilen mesajların araştırılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır, nitekim günümüzde kitle iletişim araçları ile gönderilen ve insanların bilinçaltına yerleşen etik değerler ile örtüşmeyen ya da ihtiyacı olmadan tüketime sevk eden mesajlar bireyleri ve toplumu olumsuz yönde etkileyebiliyor.Üretilen korku hegemonyası ile tezahür eden İslam’a yönelik negatif imajın onarılması adına küresel bir aktör olan ülkemize büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Değerli okurlar İslamofobik içerikler tespit edilen bazı oyunlardan örnekler:

GUITAR HERO-3: Konser havasındaki oyun, oyunculara sahnede müzik aleti çaldırma üzerine kurulu. Milyonlarca kullanıcı tarafından rağbet gören bu oyun sahnede karakteri coşkulu sıçrayışlarla Arapça ‘ALLAH’ ibaresinin üzerinde dans ettirmektedir.

DEVIL MAY CRY 3 / DANTE’S AWAKENING: Dünyaca ünlü Third Person’ın 3. nesli oyununda da; Müslümanların kıblesi olan Kabe’nin kapısı şeytan kulesine girişin sembolü olarak kullanılıyor.

RESIDENT EVIL: Milyonlarca kullanıcısı olan oyunda Hz. Muhammed’in mezarının kapısı, düşmanların ordular halinde geldiği kötülüğün kaos ortamının kaynağı olarak ifade ediliyor. Mescid-i Nebevi’nin kapısının üzerinde İlluminati sembolü yerleştirilirken, oyunun kütüphanede geçen kısmında ise tüm kitaplar raflardayken sadece Kur’an-ı Kerim yerde gösteriliyor.

CALL OF DUTY: Seri bazlı düşünüldüğünde, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyun serisi haline gelen Call Of Duty’de harabe bir evin tuvaletinde, kirli bir klozetin tam üstünde hadis-i şerif ile bezeli olan bir çerçeve asılı olduğu tespit edildi. Oyun firmasına giden şikayetler üzerine kaldırılan görsel yerine siyah renk bir çerçeve konuldu.

HITMAN: DNA’sı ile oynanmış bir asker oyun senaryosuna göre düşmanları öldürmeye ve görevleri yerine getirmeye çalışır. Türkiye’de de yılın en iyiler arasında yer alan oyunda, İslam’ı aşağılayan görseller kullanıldı.

COUNTER STRIKE: Dünyaca ünlü asker terörist çatışmasına dayalı keskin nişancı oyunu Counter Strike’da teröristler yaralanırken ya da ölürken ‘Allahu Ekber’ ve ‘La ilahe illallah’ çığlıkları atıyordu. İslam dünyasının yoğun tepkisi üzerine oyun kurucular tarafından oyuna güncelleme getirilerek ses efektleri oyundan çıkarıldı.

SERIOUS SAM: Dünyayı canavarlardan koruma üzerine kurulu oyunda yaratıklar, Hz. Ali’nin kabrinden türemektedir. Bu sebeple ağır silahlarla Hz. Ali’nin kabrine saldırı içeren bir oyundur.

CLIVE BARKERS UNDYING: Oyunda ilerleyen bölümlerin birinde ana karakter şeytanın saldırısına uğramaktadır. Şeytan, sabit konumda bu saldırıları gerçekleştirirken ayetlerden birinin üzerinde durmaktadır.

ZACK & WIKI: Oyunda kötülük sembolü düşmanlar ölürken ‘Allahu Ekber’ sesi çıkarıyor.

AYO DANCE: Oyunda Dj 5.000.000 puan kazandığında Kuran-ı Kerim’in üzerinde şarkı söyleyip dans ediyor.

MUSLIM MASSACRE: Oyun çarşaflı kadınlar ve sakallı adamları öldürme üzerine kuruludur. Oyun sonunda Hz. Muhammed’in öldürülmesi isteniyor.

BOMB GAZZE: Gazze’yi bombalayıp, çarşaflı kadınları ve cübbeli erkekleri öldürme üzerine kurulu bir oyundur.

MINARETT ATTACK: Oyunda dağların hemen önünde kiliseleriyle sakin bir İsviçre şehri vardır. Ancak ‘başlat’ komutunu verir vermez yerden şehri işgal edecek biçimde minareler yükselmektedir. Oyuncu ne kadar minare ya da müezzin vurursa o kadar puan almaktadır. Vurulamayan müezzinler, oyunu kaybetmiş olmanın bir getirisi olarak durmadan ezan okumaktadırlar.

PACMAN: Dünyaca ünlü Pacman’in bir versiyonu Müslüman, çarşaflı kadınları toplayarak ilerleme oyunudur.

Bu yüzden değerli okurlar oynadığımız yada çocuklarımızın oynadığı oyunların içeriklerinin çokta masum olmadığını görüyoruz.Unutulmamalıdır ki oyunlar ve film endüstrisinde fikirler kurgulanarak bir şekilde bizlere empoze edilmeye çalışılıyor.Bu nedenden dolayı ne olacak altı üstü bir oyun demeyelim.