Oyuncu Nilüfer Kurt silahlı hırsızlarla burun buruna geldi

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY’de yaşayan eski manken ve oyuncu Nilüfer Kurt’un evine hırsız girdi. Hırsızlarla karşı karşıya kalan Kurt yaşadıklarını anlattı.

Olay geçen Pazar günü saat 05.30 sıralarında Ataköy’de bulunan 7 katlı binanın giriş katındaki daire yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arka pencereden evin içine girdi. Evde bir süre dolanan şüpheliler, cep telefonu, bilgisayar ve çanta aldı. Tam evden çıkacakları sırada, Nilüfer Kurt hırsızlarla burun buruna geldi. Elinde silah olan kişilerden biri mermiyi namluya verip, Kurt’a sorular sordu. İki kişi girdikleri pencereden hızlıca kaçıp uzaklaştı.

“ELİNDE SİLAH VARDI MERMİYİ AĞZINA VERDİ”

O anları anlatan Nilüfer Kurt, ” Sabah 05.30 sıralarında uykudaydım. Kızım, komşumuzun kızı kendi odalarında uyuyorlardı. Evin içinde telefon ışığı fark ettim. Kızım hastaydı o sandım, kalktım ışığı da açmadım. Salona doğru geldim baktım camda kapüşonlu, maskeli birisi, birisi de sırtı dönük aşağıdaydı. O da ürktü ben de ürktüm uyku sersemiydim. Elinde silah vardı mermiyi ağzına verdi. Bana dedi ki, ‘sesini çıkartma konuşma’, ‘Tamam’ dedim. ‘ Başka bir şey var mı?’ dedi. ‘yok’ dedim. Diğer kişi buna ‘ Çabuk atla aşağıya aptal mısın?’ dedi. Ondan sonra uçup gittiler. Ben 10 dakika kadar durup kaldım. Odaya gittim, ‘ne yaşadım ben, rüya mı bu, dur telefona bakayım ‘ dedim telefon yok. Yatak odama kadar gelmiş baş ucumda gezmiş. Çocuklar aklıma geldi odasına koştum onların odasına hiç görmemişler. Kapıları kapalıydı hiç girmemiş. Çantamı almış, bilgisayarımı almış, cep telefonumu almış. Meğer ben onu giderken fark etmişim. Baya bir zararım var. Şikayetçi oldum emniyet ekipleri titizlikle üzerinde duruyor.” dedi.

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“PSİKOLOJİM GERÇEKTEN BOZUK”

Kurt, olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Hırsızlıklar oluyor çok başımıza geliyor, daha önce de başıma geldi ama silahlı ve gözü dönmüş birisini ilk defa gördüm. Ben o an bağırmayı düşündüm sonra adam da korkup panik yapıp bana sıkabilirdi. İki kişiler neticesinde ne yapabilirsin? O an aklına bir şey gelmiyor çakılıp kaldım. Psikolojim gerçekten bozuk. Gece artık uyuyamıyorum sürekli bir ses geldi ayaktayım bunu sonu nereye gidecek bilmiyorum” ifadesini kullandı.

Olayla ilgili polis ekipleri eve gelip incelemelerde bulundu. Ekiplerin kişileri yakalamak için başlatılmış olduğu çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAF)