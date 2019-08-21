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Oyun tutkunları Köln’de buluştu

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Dünyanın en çok takip edilen uluslararası interaktif bilgisayar oyun ve eğlence fuarı Gamescom Almanya’nın Köln kentinde 11. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Deutz Fuar alanında açılan oyun fuarını, 30 bini sektör temsilcileri olmak üzere, 320 bin ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor.

201 bin metrekare kapalı alana kurulan oyun fuarında, 60’tan fazla farklı ülkeden binden fazla şirket, yeni ürünlerini sergiliyor. Türkiye 2 ve 4 numaralı fuar alanlarında temsil ediliyor. Gamescom açılışına Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ve Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Rekker de katıldı. 20-24 Ağustos tarihleri arası sürecek fuarın ilk gününde iş ve sektör sorumluları fuarı ziyaret ederken; ikinci gününden itibaren büyük çoğunluğu gençlerden oluşacak 300 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bilgisayar oyunları ve interaktif eğlence ürünlerinin sergilendiği fuarda Electronic Arts Crytek, Microsoft, Sony (Play Starion), Konami, Nintendo, Sega, ve Warner Bros, Samsung, YouTube, XBOX gibi dünyaca ünlü firmalar yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini yaparak, yeni oyun konsolları ile yan ürünlerini ilk kez görücüye çıkardı. Dünyaca ünlü oyun firmalarının kurdukları stantlarda ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturup yeni ürünleri oynama imkânı buldular. 

“AŞIRI ŞİDDET İÇEREN OYUNLARA BİZLER DE KARŞIYIZ”

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Taleworld oyun firmasının Genel Müdürü ve Kurucusu Armağan Yavuz, “Yaklaşık altı senedir bu fuara katılıyoruz. Oyunlarımızdan 6 milyon adet satışa ulaştık. Bunun yüzde 95’i yurtdışında gerçekleşti. Bütün dünyada beğenilen bir ürünümüz var. Kuzey Amerika’da, Avrupa’da ve Çin’de çok sayıda oyuncu bizim oyunumuzu takip ediyor” ifadelerini kullanırken; şiddet içeren oyunlara dair ise “Anne babalara önerim; bilinçli bir şeklide çocuklarını uygun oyunlara yönlendirmeye çalışsınlar” dedi.

Oyunfor.com’un Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “8 yıldır bu sektörün içindeyiz. Türkiye bu sektörde henüz yeni. Giderek satış rakamlarını artırıyor. Oyun sektörü doğru yönetildiğinde, aileler de takip ettiğinde pek sorun yaşanacağını sanmıyorum. Aşırı şiddet olan oyunlara bizler de karşıyız” dedi.

Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama İletişim Müdürü Meriç Ervek, “Fuara altıncı defa katılıyoruz. Gamescom dünyanın en büyük fuarı, hem ticari, hem de ziyaretçi sayısı anlamında. Biz de Orta Doğu’nun ve Türkiye’nin en büyüğüyüz. Türkiye’de 30 milyon aktif oyuncu var. Bunlardan yüzde 14’ü oyunlara harcama yapıyor. Türkiye şu an oyun sektöründe dünyada 16 -17’inci sırada. Geçen yılki ihracatımız 1,2 milyar doları aştı. Türkiye olarak başarılıyız. Nasıl vurdulu kırdılı filmleri çocuklara izlettirmiyorsak, oyunları da kendimiz seçmeliyiz” dedi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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