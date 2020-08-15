Ankara Kahveciler Esnaf Odası pandemi sürecinde işletmelerin oyun oynamama şartı ile açılmasına yönelik uygulamanın esnafa zarar verdiğini açıkladı. Oda Başkanı İsa Güven kahvehanecilerin durumunun kötü olduğunu belirtti.



Ankara Kahveciler Esnaf Odası basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Oda Başkanı İsa Güven, Korona Virüs salgını sebebiyle aylardır kapalı olan işletmelerin, oyun oynamamak şartı ile açılmasının esnaflara bir yararının olmadığını ifade etti. Kahvehanelerde yeniden oyun oynatılması gerektiğini vurgulayan Güven salgının ne kadar tehlike olduğunun farkında olduklarını belirtti.



Başkan Güven şunları ifade etti; “Hepimizce bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile, virüsün halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak maksadıyla hükümetimizce alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu genelgesi ile kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, internet kafeler, Playstation ve oyun salonlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş, normalleşme adımları doğrultusunda da 1 Haziran 2020 tarihinde kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi işyerlerimiz oyun oynatılmaması kaydıyla tekrar faaliyetlerine başlamış olup İnternet Kafe ve Playstation ise 1 Temmuz 2020 tarihinde faaliyete geçmiştir. İnsan sağlığı konusunda hükümetimizin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladığımızı da açıkça belirtmek isteriz.”

Kahvehanelerin özellikle oyun oynatılmaması nedeni ile esnafın zor günler geçirdiğini ifade eden Güven, pandemi riskinin unutulmadan daha farklı çözümler bulunmasını aksi takdirde birçok esnafın kirasını ödeyemediğini ve evine ekmek götüremediğine dikkat çekti.

ÇÖZÜM BULUNMALI

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven pandemi nedeni ile zor durumda olan kahvehane esnafına yönelik yeni bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Geçmişten günümüze kahvehane kültüründe oyunların önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti.

Başkan Güven: “Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oynamak için işyerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan bu zorlu süreçte iş yerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz elektrik, su, personel, doğal gaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.” dedi.

Başkan Güven son alınan stopaj oranlarında indirim yapılmasının olumlu olduğunu ancak yüzde 20’den yüzde 10’a inen uygulamaya ek oyunların oynatılmasına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.



DEVLET ESNAF VE SANATKARLARI KORUMALI

Kahvehanelerde oyun oynatılmaması nedeni ile eve ekmek götüremediklerini ifade eden Başkan Güven devletin esnaf ve sanatkarları koruması gerektiğini ifade etti. Bu süreçte birçok işletmenin beş aylık kiralarının ödenemediğini aktardı.

Başkan Güven: “Anayasamızın 173. Maddesine göre Devlet, Esnaf ve Sanatkarları koruyucu ve kollayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Türkiye genelinde 100 binden fazla esnafımız sadece günlük kazancıyla yaşamını idame ettirmekte, yanında çalışanlarının ücretlerinin de günlük yevmiye olarak ödemektedir. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçisinin yevmiyesini dahi ödeyemez ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir.” dedi

Oyun oynatılması yasağının kaldırılmaması durumunda birçok üyelerinin kepenk kapatacağını ve bu sektörde çalışanların işsiz kalacaklarını belirten Başkan Güven farklı çözümler uygulanırsa sorunun çözüleceğine dikkat çekti.



TALEPLERİ SIRALADI

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek kahvehanecilerin bu sorununa çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Devletten taleplerini de sıralayan Başkan Güven önceliklerinin oyunların serbest olması olduğunu aktardı.

Başkan Güven: “Covid-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnafımız kahvehane işletmecileridir. Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmelidir.” dedi.

Başkan Güven esnafın ayakta kalması için neler yapılması gerektiğini açıkladı. Başkan Güven: “Bu durumdan etkilenen esnafımıza kira yardımı yapılması, Esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, Birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi, Esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergilerin devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz” dedi.

Kahvehanelerde hijyen kuralına ve tedbirlere tam uyum sağlandığını açıklayan Başkan Güven sözlerine şöyle devam etti; “Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edilmektedir. Bu konuda esnafımızca tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde devletimizde öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz.” dedi.



TÜM İŞ YERLERİ NORMALLEŞTİ KAHVEHANELER HARİÇ

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren neredeyse tüm işletmelerin normalleştiğini ancak kahvehanelerde halen oyun oynatılmadığını ifade eden Başkan Güven, bu durumun kahvehane esnafının zorluk çekmesine neden olduğunu belirtti.

Başkan Güven: “Yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün işyerleri normalleşirken sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo vb. oyunların halen oynatılmamasını kahvehane esnafı olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi ve taleplerimizin karşılanmasını Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımızdan talep ediyor, bir an önce bu sorunlarımıza çara bulunmasını bekliyoruz.” dedi.