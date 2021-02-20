Oyun oynarken foseptik çukuruna düşen küçük Ferit, öldü

Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Milas ilçesinde, evin bahçesinde oyun onadığı sırada foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki Ferit Bıçak, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Akkovanlık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir maden ocağında çalışan evli ve 3 çocuk babası Nahil ve Nida Bıçak çiftinin en küçük oğlu Ferit, evin bahçesinde oynadığı sırada, foseptik çukuruna düştü. Ailenin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu çukurdan çıkarılarak talihsiz küçük Ferit, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Ferit, Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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