OYUN geliştiricileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Global Game Jam’de bir araya geldi. 114 farklı ülkede yer alan toplam 860 merkezle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikte oyunseverler, 48 saat boyunca çalışarak renkli projelere imza attı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, bağımsız oyun geliştirici ve ekipleri bir araya getirerek projeler yaratılmasını sağlamak amacıyla ‘Global Game Jam’i düzenledi. Etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul RGB Stüdyoları’nda 25-27 Ocak tarihleri arasında aralıksız 48 saat boyunca devam etti. Global Game Jam bu yıl toplam 114 ülkede İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 860 merkezden 46 bin oyunseverin katılımıyla düzenlendi. ‘Ev sizin için ne ifade ediyor?’ sorusuyla yola çıkan oyunseverler kendilerini güvende, mutlu hissettiren duyguları öne çıkaran dijital oyunlar tasarladı. Ekipler, oyun tasarımı, grafik tasarım, 3 boyutlu modelleme, programlama, ses tasarım ve müzik gibi birçok alana katkıda bulunabilecek renkli projelere imza attı.

“DİJİTAL OYUN YÜKSELEN BİR TREND”

Dijital oyunların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselen trendlerden biri olduğunu vurgulayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nuri Kara bağımsız oyun geliştirici ve ekipleri bir araya getirerek proje üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kara, “Günümüz oyun sektörüne baktığımızda dünyada yaklaşık 150 milyar dolarlık bir pazar var. Türkiye’de bu sayı her geçen yıl artıyor. 2019 itibariyle yaklaşık 1 milyar dolar seviyesini yakaladık. Sanal gerçeklik, yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin dijital oyun sektörüne eklemlenmesiyle bu sayının daha da artacağına hiç kuşku yoktur. Bu noktada akademi ve sektör işbirliğiyle geliştirilecek dijital oyun projeleri hem nitelikli insan yetiştirmede hem de oyun tasarlama ve geliştirme deneyimlerinin arttırılmasında çok önemli bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

