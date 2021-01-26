Oylat Mağarası’daki sıcaklık, kış aylarında da 18 derece ölçülüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu İnegöl ilçesindeki Oylat Deresi’nin batı kıyısında bulunan Oylat Mağarası, sıcak havasıyla şaşkına çeviriyor. Fay hatları üzerinde yer alan bölgede, meydana gelen depremler sonrası suların aşındırmasıyla oluşan mağaranın içi, yaz ve kış aylarında ortalama 18 derece olarak ölçülüyor.
700 metre uzunluğunda ve 93 metre yüksekliğindeki mağara, Türkiye’nin en büyük ikinci mağarası olma özelliğine sahip. 2004 yılında bulunan, 2006 yılında turizme açılan mağarada, sarkıt, dikit, krater ve objelerin sadece 1 santiminin 16 yılda oluştuğu biliniyor.
Mağaradaki nem oranı ise yüzde 90.
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