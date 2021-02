Öykü Arin’in annesi: Yanak içinden sürüntü kitinin Türkiye’ye gelmesini istiyoruz

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- LÖSEMİ tedavisi gören, babasının verdiği yarı uyumlu nakille hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı’nın (6) annesi Eylem Şen Yazıcı, koronavirüs nedeniyle kök hücre ve kan bağışlarında azalma olduğunu belirterek, “AB ülkelerinin neredeyse hepsi ve ABD’de kök hücre bağışı yapmak isteyen donörün yanak içinden sürüntü örneği alınabiliyor. Bu sistemin Türkiye’ye gelmesini istiyoruz” dedi.

İzmir’de yaklaşık 2 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya’ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından ‘Öykü Arin’e umut ol’ kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü’ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019’da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin’e, annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran’da babası Çağdaş Yazıcı’dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmaması için özen gösterilen Öykü Arin’in, Covid-19 nedeniyle steril ortamlarda kalması için uğraş veriliyor. Geçen yıl ağustos ayında İzmir’deki evine dönen Öykü Arin’in kontrolleri devam ediyor.

HER 3 AYDA KONTOLLER İÇİN ANTALYA’YA GELİYOR

3 ayda bir kontroller için İzmir’den Antalya’ya geldiklerini anlatan anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin’in, ilik savaşını engelleyen yüksek doz ilaç almaya devam ettiğini aktardı. Bazı değerlerinin yüksek olduğunu belirten Yazıcı, Öykü Arin’in 3 ay sonraki kontrolde muhtemelen ilik savaşını önleyici ilaçların dozunu düşürmeye başlayacaklarını söyledi. Öykü Arin’in ilik savaşının devam edip etmediğini belirleneceğini aktaran Yazıcı, rutin kontrollerinin sürdüğünü anlattı.

COVİD-19 NEDENİYLE RİSK ARTTI

Öykü Arin’in rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir evde olduğunu anlatan Eylen Şen Yazıcı, “Artık yaşıtlarıyla oynamak, sokağa çıkmak istiyor. 3 yıldır steril ortamda yaşıyor. Covid-19 riski arttığı için onun için daha zorlaştı. Her türlü virüse bakteriye karşı onu korumamız gerekiyordu, Covid-19 da buna büyük bir risk olarak eklenmiş oldu. Yine de evde online birtakım atölye çalışmaları yapıyoruz. Matematik, müzik, resim çalışmaları yapıp online olarak başka çocuklarla oynamaya çalışıyor” dedi.

İZMİR’DEKİ DEPREMLERDEN ETKİLENDİ

Öykü Arin’in resim yapmayı çok sevdiğini ifade eden Yazıcı, İzmir’de sürekli deprem fırtınası yaşandığını, Öykü Arin’in de bu depremlerden etkilendiğini anlattı. Eylem Şen Yazıcı, “Geçtiğimiz günlerde fırtına, sel, deprem gibi felaket resimleri yapmıştı. Bunlardan ister istemez etkileniyor. Öykü Arin’e hayalini ve ne yapmak istediğini soruyorum. En büyük hayali hala Disneyland’a gitmek. Ama daha mütevazı hayalleri de var. Öykü Arin denize gitmeyi çok özledi. Deniz kenarında oynamayı, yüzmeyi çok özledi. Umarım bu yaz doktorları izin verecek ve daha fazla deniz kenarına gidebilecek” diye konuştu.

‘HER HAFTA ‘ÖYKÜ ARİN İÇİN DONÖR OLMUŞTUM, EŞLEŞTİM’ HABERİ ALIYORUZ’

Öykü Arin’e Umut Ol kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışından birçok kişinin kök hücre bağışta bulunduğunu anlatan Eylem Şen Yazıcı, kök hücre bağışına başladıkları dönemde uluslararası sistemde Türkiye’deki donör sayısının 180 bin civarında olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Şu an 700 bini aşmış durumda, fakat bu sayı hala yetersiz. Kampanyaya başladığımız ilk ayda 100 bin kişiye ulaşmıştık. Kızılay Genel Başkanı evimize gelip bunu bizzat kendisi söylemişti. Aslında daha yoğun kampanyayla daha iyi bilinçlendirme çalışmasıyla insanları donör olması için ikna etmek mümkün. Her hafta en az bir kişiden ‘Öykü Arin için donör olmuştum eşleştim’ haberi alıyoruz. Sosyal medyadan bir şekilde bize ulaşıyorlar. Çok sevindirici bir durum. Biz kampanya yaparken sadece Öykü Arin için değil, Öykü Arin ve tüm ihtiyacı olan çocuk yetişkin hastalar için donör olunmasını istemiştik. Aynı talebimizi sürdürüyoruz. Hala donör olunmasına ihtiyaç var. Üstelik salgın döneminde kan ürünü ihtiyacı da çok fazla. Çocuk, yetişkin, kronik rahatsızlığı olan kişiler, özellikle lösemi hastaları trombosit ve benzeri kan ürünlerine ihtiyaç duyuyor. Hem kan ürünlerini vermek hem de kök hücre bağışçısı olmak için kendi önlemlerinizi alarak sağlık kuruluşlarının da önem aldığını bilerek donör ve bağışçı olmaya devam edin. Çünkü bu insanların hayatta kalmak için başka insanların dayanışmasına ihtiyacı var.”

‘YANAK İÇİNDEN ALINAN SÜRÜNTÜYLE DONÖR OLABİLİYORSUNUZ’

Eylem Şen Yazıcı Türkiye’nin yanı sıra 16 ülkede kampanyalar yaptıklarını belirterek, “Almanya, İngiltere ve Avusturya gibi ülkelerde çok yoğun kampanyalar yaptık. AB ülkelerinin hemen hemen hepsi, ABD’de kök hücre bağışı yapmak isteyen donörün yanak içinden sürüntü örneği alınabiliyor. Bu kit evinize gelebiliyor. İnternetten sipariş verebilirsiniz. Yanak içinden aldığınız sürüntüyü kök hücre merkezine gönderip donör olabilirsiniz. Bu sistemin Türkiye’ye gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

