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10 Nisan 2019
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İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılması için süreç başlatıldı.
İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılması için süreç başlatıldı.
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Öykü Arin’e nakil süreci başladı

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İzmir’de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin’e (4), annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılması için süreç başlatıldı.

İşlemleri için Antalya’de hastaneye yatan Eylem Şen Yazıcı’dan bir hafta sonra alınacak ilik, kızına nakledilecek.

İzmir’de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı’nın kızı Öykü Arin’e, geçen yıl kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin’e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde, hem yurt dışında ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ adıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya’da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan ‘Öykü Arin’e Umut Ol’ kampanyasında mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakle karar verdi.

BİR HAFTALIK REHABİLİTASYON SÜRECİ

Medical Park Antalya Hastanesi’nde tedavisi süren Öykü Arin’e, annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Nakil için bugün süreç başlatıldı. Dün öğleden sonra nakil yapılacak hastaneye gelen Eylem Şen Yazıcı’nın kan değerleri ölçüldü, genel sağlık taraması yapıldı. Bir hafta gözetim altında tutulacak Yazıcı’nın değerleri takip edilecek. Rehabilitasyon sürecinin ardından 18 Nisan’da Eylem Şen Yazıcı’dan alınacak ilik, kızına nakledilecek.

28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR

Öykü Arin nakil olduktan sonra, anne ve kızı 28 gün steril bir odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin’in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan ‘Öykü Arin’e Umut Ol, donör ol’ kampanyası devam ediyor.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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