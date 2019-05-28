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28 Mayıs 2019
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Öykü Arin’e anneden nakledilen ilik tutmadı

Editör Editör

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Antalya’da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin’in (4) annesi Eylem Yazıcı’dan (41) nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı.

Öykü için yeniden nakil süreci başlatılırken, baba Çağdaş Yazıcı’dan yüzde 50 uyumlu ilik nakledilecek.

Geçen yıl İzmir’de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin’in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi’nde sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için ‘Öykü Arin’e Umut Ol, Donör Ol’ kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulunsa da yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin’in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan’da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan’da ise Eylen Şen Yazıcı’dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan’dan bu yana hastanede steril odada kalıyor.

YÜZDE 100 UYUMLU BULUNAMAZSA BABADAN NAKİL YAPILACAK

Doktorları, dün yaptıkları testlerde Öykü Arin’e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı. Yüzde 100 uyumlu ilik bulunmadığı takdirde baba Çağdaş Yazıcı’dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacak.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

‘Öykü Arin’e Umut Ol’ sosyal medya hesabından da süreçle ilgili açıklama yapıldı. Öykü Arin’in löseminin çok özel bir türü ile mücadele ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“18 Nisan’da anne Eylem Şen’den kök hücre nakli yapıldığını ve tüm kalbimizle anneden yapılan yarı uyumlu naklin başarısı ile ilgili umutlu haberleri beklediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Geldiğimiz süreç itibarıyla, toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü’müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararı ile Öykü Arin’e babası Çağdaş Yazıcı’dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz.”

100 BİN ÇALIŞILMAMIŞ NUMUNE VAR

Babadan yarı uyumlu nakil başarılı olmadığı takdirde tek umutlarının yabancı bir donör ile eşleşme olacağı vurgulanan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın elinde 100 bine yakın çalışılmamış numune var ve Öykü Arin’in umudu onlardan biri olabilir. Bu nedenle söz konusu numunelerin ivedilikle incelenmesi için tüm yolların açılması gerekiyor” denildi.

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