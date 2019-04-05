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5 Nisan 2019
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Oy vermek daha kolay olmalı!

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Sadece İstanbul’da 290 bin geçersiz oy kullanılmış olması akla şunu getiriyor:

Ya bizim halkımızın azımsanmayacak bir kısmı doğru-düzgün oy kullanacak kadar bilgi ve beceriye sahip değil ya da birleşik oy pusulası yoluyla oy kullanma yöntemi karışıklığa yol açıyor.

Tabii, şu üçüncü şıkkı da ihtimal dahilinde tutmak gerekiyor:

Hem oy kullanma bilgi ve becerisi yetersiz olan çok insanımız var, hem de birleşik oy pusulalı yöntem yanlışa davetiye çıkarıyor.

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Geçersiz oyların minimum düzeyde olduğu seçimler yapabilmek için benim aklıma gelen çözüm şöyle:

Birleşik oy pusulası yönteminden vazgeçilmeli, her partinin ayrı oy pusulası olmalı. Seçmen hangi partiyi seçmek istiyorsa onun pusulasını zarfa koyup sandığa atmalı. Mühür uygulaması da sona ermeli.

Emin olun, bu yöntemle geçersiz oy kullanımı yok denecek kadar azalır, seçmen iradesi sandığa daha sağlıklı yansır.

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“Oy kullanma kabinine giren seçmen kendi partisi dışındaki partilerin pusulalarını cebine doldurup çıkarsa ne olacak” diye itiraz edenler olabilir.

Her oy işleminden sonra bir sandık görevlisi kabini kontrol ederse bu sakınca ortadan kalkar.

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Oy kullanmayı basitleştirmezsek şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki seçimlerde de “Oylar geçerli miydi-geçersiz miydi” tartışmalarını önleyemeyiz.

Benden söylemesi.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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