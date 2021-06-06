Oy kullanmaya yürüteçle geldi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde, daha önce iki bacağından ameliyat olan 80 yaşındaki Hidayet Yabacı, yakınlarının da yardımıyla yürüteç eşliğinde muhtar seçimi için oy kullanmaya geldi.

İnegöl ilçesinde 3 muhtarın hayatını kaybetmesi, 1 muhtarın ise istifa etmesiyle 4 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı. Mahmudiye Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki Hidayet Yabacı, Şükrünailipaşa İlkokulu’na yürüteç ile oy kullanmaya geldi. Bir süre önce kırılan bacaklarından ameliyat olan iyileşme safhasındaki Hidayet Yabacı, yürüteç sayesinde yavaş yavaş ilerleyerek, yakınlarının da yardımıyla oyunu kullanabildi. Yabacı, “Oyumu kullandım, gidiyorum. İki ayaklarımdan ameliyat oldum. Öyle olunca yürüteç ile yürüdüm.” dedi.

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