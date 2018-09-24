ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi

Otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son dönemde yaşanan döviz hareketliliğinden dolayı sıfır araba fiyatlarının giderek artması ve alım gücünün düşmesinden dolayı devletin çeşitli tedbirler almasını sağladı.En önemlisi de otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi gazetede yayımlanan karara göre 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında yer alan bazı malların ÖTV matrah (vergisiz çıplak fiyat) limitlerinin yeniden tespit edildiği belirtildi.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin TL’den 70 bin TL’ye, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükseltildi.

Matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45 (Eski rakam 46 bin TL), 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50 (Eski rakam 80 bin TL), matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde belirlendi. üzenleme sadece 1600cc ve altı için değil 1600cc üstü ve 200cc’yi geçmeyen araçlar için de düzenlendi. Bu araçlarda limit 114 bin TL’den 85 bin TL’ye inerken, üst limit 170 bin TL oldu. Vergi matrahı 85 bin TL’nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 45 olurken, 135 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 50, 135 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ise yüzde 60 olacak. Matrah değeri 170 bin TL’nin altındaki araçlarda ise vergi oranı yüzde 100 olurken, 170 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ÖTV yüzde 110 olarak belirlendi.Motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen elektrik araçlar için ÖTV matrahının limitleri normal motorlu araçlarla aynı olarak belirlendi.

Örnek vercek olursak Fiat marka bir araç

Yeni düzenlemeye göre Egea 1,4 easy benzin aracın Matrahı 52.324, yüzde 50 Ötv’si 75.869 , kdv li fiyatı 89.525 ,plaka/tescil 500 Türk Lirası, mtv 712, atm 90.737,hurda desteği 10.000 ,hurda indirimli fiyat 80.737 geliyor. Yani fark 5.089 Türk Lirası ediyor. Eski düzenlemede ise tüm vergiler dahil araç 85.826 Türk Lirasına satılıyordu.

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