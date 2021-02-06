Oturma izni almak isteyenlere sahte belge hazırlayan 3 Iraklı yakalandı

Cem Mete OKUR/ YALOVA (DHA)- YALOVA’da, oturma izni almak isteyen başka ülke vatandaşlarına para karşılığı sahte belge düzenleyen Irak uyruklu 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, evrakta sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırma başlatan ekipler, Irak uyruklu A.A.K.A., M.J.A.A. ve İ.J.A.A.’nın şehir merkezindeki bir ofiste faaliyet gösterdiğini tespit etti. Şüphelilerin, yabancı uyrukluların ikamet izni almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ibraz etmesi gereken evrakların para karşılığı sahtesini düzenledikleri belirlendi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, sahte evrak düzenleyerek ikamet izni aldırdıkları yabancıların tespitine yönelik soruşturmanın İl Göç İdaresi’nce sürdürüldüğü öğrenildi.

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