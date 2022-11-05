ÖTÜKEN HALK KÜTÜPHANESİ KEÇİÖREN’DE AÇILDI

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Yakacık Mahallesi’ne inşa edilen Ötüken Halk Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, KKTC Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Ahmet Arslan, Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Günel Najafova, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker, öğrenciler, sivil toplum Kuruluşu ve parti temsilcileri katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılışta yaptığı konuşmada, “Sevgili gençler kütüphaneyi sizler için açıyoruz. ‘Beşikten mezara kadar ilim’ diyoruz. Rabbim ayetinde, ‘İlim kadın, erkek herkese farzdır’ buyuruyor. ‘İlim Çin’de de olsa alın’ denilmiştir. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum demiştir’ Hz. Ali (RA). Atatürk Kurtuluş Savaşı bittikten sonra, ‘Bundan sonra en büyük savaşımız cehalete karşıdır’ diyor. Bu anlamda ülkemizi gün olacak sizler yöneteceksiniz, bu nedenle kendinizi iyi yetiştirin, kütüphanelerimizi boş bırakmayın” dedi.

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YENİ KÜTÜPHANE MÜJDESİ

Başkan Altınok ilçedeki Ayvalı Mahallesi’ne Ankara’nın en büyük kütüphanelerinden birini yapmak için proje çalışmalarına başladıklarının müjdesini de vererek, “İnşallah Ayvalı Mahallemize büyük bir kütüphane yapacağız. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki MİLLET Kütüphanemizden sonra Ankara’nın en büyük kütüphanesini yapmayı planlıyoruz. Çalışma ve dinlenme ortamı bakımından mükemmel bir eser olacak burası. Ayrıca kültür merkezleri yapıyoruz. Bunların da tamamının içinde kütüphaneler yer alıyor. Öte yandan dershanelerimiz var, gençlik merkezlerimiz var, çocuk eğitim merkezlerimiz var. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceği en iyi şekilde hazırlamak vebalimiz ve borcumuzdur. Lütfen kütüphaneleri boş bırakmayın. Sosyal medya, sosyal hayatı bitiren bir medyadır. Yalnızlaştıran bir mecradır. Sosyal medyada kaybettiğiniz zaman geleceğinizden kaybettiğiniz zamandır, bir daha telafi etmesi güç olan zamanlardır. Kendinizi iyi yetiştirin. Hedefleriniz büyük olsun, ülkeleriniz büyük olsun. İnanırsanız başarılı olursunuz. Başaranlar inananlardır. Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunmaz” diye konuştu.

Başkan Altınok konuşmasının ardından katılımcılarla kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirirken, kütüphane içinde yaptığı incelemeler sırasında da öğrencilerle sohbet etti.