Otostop çeken Demhat, bindiği kamyonun kaza yapmasıyla öldü

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Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde kömür yüklü kamyon, yolda otostop çeken Demhat Uslu’yu (16) aldıktan kısa bir süre sonra, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada Uslu yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak’ın Uludere ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kömür yüklü, 21 ACB 174 plakalı kamyonun sürücüsü, yolda otostop çeken Demhat Uslu’yu araca aldı. Yoluna devam eden kamyon, kısa bir süre sonra sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demhat Uslu’nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan kamyon sürücüsü ise Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, kaza yerine gelen vinç ise kamyonu bulunduğu yerden kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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