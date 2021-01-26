Otoparktaki saldırıda 2 kişi yaralandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) – İZMİT’te A.İ.A., otoparkın önünde durduğu sırada hareket halindeki bir otomobilde bulunan kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olayda A.İ.A. kolundan yaralanırken, bu sırada tesadüfen otoparkta bulunan M.Ü.O. ise kalçasından vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Olay saat 20.00 sıralarında İzmit Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerindeki Gökkuşağı İş Merkezi’nin otoparkında meydana geldi. Beyaz bir araçla bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otoparkta bulunan A.İ.A.’ya doğru ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Kolundan yaralanan A.İ.A., kanlar içerisinde yerde kalırken, o sırada tesadüfen olay yerinde bulunan M.Ü.O. ise kalçasından vuruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan A.İ.A. ve M.Ü.O., ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde araştırma yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan kişi yada kişilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı

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