Otonom otomobiller

Bloomberg HT’de yayınlanan bir habere göre Çin’in arama motoru devi Baidu, araba üreticisi Zhejiang Geely Holding Group ile akıllı elektrikli araba üretmek için ortak bir şirket kuracaklarını açıklamış bulunuyor.

Otonom sürüş teknolojisi ve internet bağlantı altyapısı geliştiren Baidu, yeni elektrikli arabanın Baidu’nun akıllı sürüş yetenekleri ve Geely’nin araba yapma becerisi ile ortaya çıkacağını belirtiyor. Baidu’nun yaptığı açıklamaya göre, yeni kurulan şirket Baidu’dan bağımsız bir yapıya sahip olacak ve Geely de stratejik bir yatırımcı konumunda olacak.

Geçtiğimiz haftalarda Apple’dan LG’ye kadar birçok teknoloji şirketi elektrikli araba sektörüne girmeyi planladıklarını belirtmişti. Apple’ın Hyundai ile işbirliği yapacağı konuşulurken LG ise Magna International ile yeni bir ortak girişim anlaşması imzalamıştı.

Apple’ın tedarikçisi Foxconn da elektrikli araba üretmek için Çinli elektrikli araba girişimi Byton ile yatırım görüşmeleri gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Dünyamızda ulaşım sektörünü kökten değiştirecek iki büyük teknoloji dalgası geliyor; bunlardan birincisi sürücüsüz otonom araç teknolojisi ve ikincisi ise fosil yakıt kullanmayan elektrikli motor teknolojisi. Bu iki teknolojide gelişmeleri izleyen her uzman beş on yılı kapsayan çok yakın bir gelecekte ulaşım sektöründe otonom elektrikli araçların egemen olacağını söylüyor.

Benim öngörüme göre öncelikle profesyonel kullanımda elektrikli otonom araçlar sağlayacakları hız, emniyet ve maliyet üstünlüğü yüzünden geleneksel fosil yakıt kullanan sürücüye muhtaç araçları piyasadan silecek.

Şöyle bir düşünün yük taşımacılığında kullanılan bir TIR ya da kamyon insan biyolojisinin yetersizliği yüzünden ya çift sürücü kullanmak yahut da sık sık 5-6 saatlik ihtiyaç dinlenme ve uyku molaları vermek zorunda. Oysa otonom araçların böyle bir ihtiyacı yok bir tek enerji takviyesi için durmaları gerekiyor ki bu batarya değişimi teknolojisi sayesinde birkaç dakikada tamamlanabilecek bir duruş olacak molaya ihtiyaç duymuyorlar. Sürücüler son derecede masraflı, hani Türkiye gibi ücretlerin son derecede düşük olduğu ülkeler neyse de ücretlerin yüksek olduğu ülkelerde sürücü ücretleri taşımacılık sektöründe çok ciddi bir maliyet getirmektedir. Otonom sürücüsüz araçlar sürücülerden kaynaklanan bu maliyet yükünü tamamen ortadan kaldıracaklardır. Bugün yollarda seyreden bir çok kamyon yahut da TIR ciddi kazalara karışmaktadır ve bu yüzden de oldukça yüksek sigorta maliyetleri ortaya çıkmaktadır otonom araçlarda bu maliyetlerde azalacaktır. Diğer yandan içten yanmalı motorlara göre daha az parça içeren elektrikli motorların kullanıma girmesi ile araçların bakım onarım maliyetlerinde de çok ciddi bir tasarruf sağlanacağı öngörülmektedir.

Bütün bu faktörler birleşince, özellikle yük ve yolcu taşınmasına yönelik profesyonel ulaşım sektöründe elektrikli otonom elektrikli araçların sahip olacağı büyük maliyet avantajı yüzünden piyasayı çok kısa bir sürede işgal etmesi kaçınılmaz olacaktır. Klasik fosil yakıtlı sürücülü araçlar bu rekabete dayanamayacak, aynı motorlu araçlar gelince at arabalarının yaşadığı kaderi paylaşacak ve piyasadan hızla kalkacaklardır.

Bu elbette bazı ekonomik, teknolojik ve sosyal sorunlar doğuracaktır. Öncelikle milyarlarca dolarlık araç parkının yenilenmesi gerekecektir. Sonra bu araçların ihtiyaç duyacağı iletişim ve elektrifikasyon altyapısının, mesela şarj istasyonlarının kurulması gerekecektir. Ayrıca elektrik tüketiminde ortaya çıkacak artışa da hazırlıklı olmak gerekecektir. Sosyal sorunlar ise bir başka boyut; yüz binlerce sürücü işsiz ve gelirsiz kalacaktır, sadece sürücüler değil sürücülerin insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere yol boyuna dizilmiş lokanta ve konaklama tesisleri de müşterisiz kalacaktır. Kapanmak zorunda kalacak böyle tesisler yüzünden buralarda çalışan bir çok personel de işsiz kalacaklardır.

Lakin elbette çok büyük faydalar da sağlanacaktır. Örneğin trafik kazaları çok ciddi boyutta azalacak, ölüm ve yaralanmalar sonucunda meydana gelen insani kayıplar nerede ise ortadan kalkacaktır. Fosil yakıtlı araçların yaratmış olduğu çevre kirliliğinin ortadan kalkacak olması da bir başka kazanım olacaktır. Ulaşım maliyetlerinin düşmesi her türlü yolculuk ve yük taşıma maliyetini düşürerek ulaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

Profesyonel amaç gütmeyen kişisel kullanım da ise süreç biraz daha zamana yayılabilir, lakin oda çok sürmeyecektir emin olun önümüzdeki 20 yıl içinde fosil yakıtlı sürücülü otomobiller müzelik olacaktır.

Türkiye’de bu trend değişimini yakalamak zorundadır, özellikle uluslararası taşımacılıkta sahip olduğumuz gücü koruyabilmek için bu değişime ayak uydurabilecek şekilde araç filomuzu hızla yenilememiz gerekecektir.

Demedi demeyin biz ıvır zıvır işlerle oyuncaklanırken gelecek geliyor…