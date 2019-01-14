Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2018 yılında Türkiye otomotiv pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 35 daralarak 641 bin 541 adete, otomobil pazarı da yüzde 33 daralarak 486 bin 321 adete geriledi.

OSD verilerine göre, toplam üretim, bundan önceki seneye göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 sayı olarak gerçekleşti. Araba üretimi ise yüzde 10 azalarak 1 milyon 26 bin 461 sayı oldu. Ticari alet grubundaki başarılı üretim performansını sürdüren otomotiv sanayiinin 2018 senesindeki ticari alet üretimi yüzde 5 azaldı.

Bu dönemde, hafifçe ticari alet üretimi yüzde 6 azalırken, ağır ticari alet üretimi yüzde 6 arttı. Ticari alet pazarı ise 2017 seneyi ile karşılaştırıldığında yüzde 41 daraldı. Aynı dönemde, hafifçe ticari alet pazarı yüzde 42, ağır ticari alet pazarı ise yüzde 33 daralmayla seneyi tamamladı. Ağır ticari alet grubunda göreceli olarak kısıtlı düzeyde kalan bu azalış baz etkisi kaynaklı olup pazar daralması son 3 senede yüzde 60 olarak gerçekleşti.

Toplam otomotiv ihracatı ise 2018 senesinde bundan önceki seneye göre sayı bazında yüzde 1 azaldı ve 1 milyon 318 bin 869 sayı olarak gerçekleşti. araba ihracatı ise yüzde 5 oranında azalarak, 875 bin 147 sayı oldu. Bu dönemde ihracat, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 11 artarken, euro bazında ise yüzde 6 arttı. Buna göre, toplam otomotiv ihracatı 32.2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, araba ihracatı 12.4 milyar dolar ile 2018 senesini kapattı. Euro bazında araba ihracatı ise aynı düzeyde kalmış olarak 10.5 milyar euro olarak gerçekleşti.