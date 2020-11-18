Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Medicana International İstanbul Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Uzun, umumi tuvaletlerde pek çok enfeksiyonun bulunabileceğini belirterek, "Umumi bir tuvaletteyken hiçbir şeye dokunmamaya çalışmalıyız, ya da çok zorundaysak bu en asgari seviyede olmalıdır. Oturmadan önce tuvaleti kağıtlarla kaplamalıyız. Dokunmak zorunda kaldığımız musluk gibi yerlere kağıt havlu ile dokunmalıyız." uyarısında bulundu.