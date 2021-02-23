Otomobille takla atan uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’ da kontrolden çıkıp, sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş İbrahim Ö., kazadan yara almadan kurtuldu. Evlerine 3 kilometre kala kaza yapan İbrahim Ö.’nün, görev yaptığı Ankara’dan, babaannesinin cenazesine katılmak için Karaman’a geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı, Ağalar Harmanı kavşağında meydana geldi. Ankara’da görev yapan Uzman Çavuş İbrahim Ö.’nün kullandığı 06 EB 7070 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan İbrahim Ö.’nün babaannesinin cenazesi için Karaman’a geldiği ve evlerine 3 kilometre kala kaza yaptığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI