Otomobille polis aracına çarpıp kaçtılar, üzerlerinden uyuşturucu çıktı

Ayakların kemikler, eklemler, bağlar ve yumuşak dokulardan oluşan karmaşık bir yapıda olduğunu kaydeden Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Onur Kocadal, bu yapılarda görülen problemlerin yaralanma ya da enfeksiyonlardan yapısal rahatsızlıklara kadar birçok sorunun ayakta ağrıya neden olabileceğine dikkat çekti. Ayakta ağrıyla kendini gösteren hastalıklarla ilgili önemli bilgiler verdi.