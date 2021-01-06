Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, dönüş yapmak için ani manevra yapan otomobil karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü A.D. yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi’nde meydana geldi. A.D. yönetimindeki 06 EB 0657 plakalı motosiklet, İl Kültür Turizm Müdürlüğü bahçesine girmek için sola ani manevra yapan G.Ü. yönetimindeki 14 DR 930 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin sinyal vermeden aniden sola dönüş yaptığı görüldü.

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