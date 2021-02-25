Otomobille köpeğin üstünden geçip, konteynere attılar; o anlar kamerada

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Sarayönü ilçesinde, kimliği belirsiz 2 şüpheli, otomobille sokak köpeğinin üstünden geçtikten sonra yaralı haldeyken çöp konteynerine atarak, olay yerinden kaçtı. Yaşananlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sarayönü ilçesindeki olay, 19 Şubat günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilleriyle kovaladıkları köpeğin üzerinden geçen kimliği belirsiz 2 şüpheli, yaralı halde geri geri kaçmaya çalışırken tekrar yanına yaklaştı. Otomobilden inip, eldiven takan 2 şüpheli, köpeği tekmeleyip, yolun kenarındaki çöp konteynerine sürükleyerek, attı. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, köpeğe ne olduğu ise bilinmiyor.

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