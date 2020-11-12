Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine;

‘Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgilere göre; ölen kişinin ismini Rabia Tekeli (15) yerine Sevim Tekeli (50) olarak düzelterek yeniden servis ediyoruz.

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YENİDEN

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA)- ISPARTA’nın Gelendost ilçesinde, otomobille kamyonet çarpıştı. Kazada otomobildeki Sevim Tekeli (50) yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine Gelendost’a bağlı Yaka köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 32 KA 819 plakalı otomobille 32 PD 951 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet devrilirken otomobil de hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobildeki Sevim Tekeli’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otomobildeki Hüseyin Tekeli (53), Rabia Tekeli (15) ve Ali Tekeli (3) ile kamyonette bulunan Ekim Boztaş (26) ve İbrahim Öztürk (28) ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 5 yaralı ardından Gelendost Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Hüseyin Tekeli ve Ali Tekeli, Isparta’ya sevk edilirken, diğer yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.

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