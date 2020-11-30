Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ(Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Medet Zahit (63) yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Korkuteli- Antalya kara yolunun Söğütcük mevkisinde meydana geldi. Abdullah Zahit yönetimindeki 48 GG 667 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Nazım Çiçek idaresindeki 07 SL 377 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Medet Zahit olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Abdullah Zahit, Yoncagül Zahit, Ömür Alkaya ile kamyonet sürücüsü Nazım Çiçek yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada müdahale edilen yaralılar daha sonra Antalya’ya sevk edildi. Medet Zahit’in cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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