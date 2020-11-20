Otomobille, kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa TANIR/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Ilgın ilçesinde otomobille, kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ilgın- Beykonak yolu üzerinde meydana geldi. İsmail Alkan yönetimindeki 42 RK 558 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Asım Aygül yönetimindeki 42 ATN 21 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü İsmail Alkan, yanındaki oğlu Hakan Alkan ve Mehmet Emin Demir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Emin Demir tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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