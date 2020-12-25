Otomobille kaçarken 2 polisi yaralayan yankesicilik şüphelisi aile adliyede

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da, semt pazarlarına gelenlerin cep telefonu ve cüzdanlarını yankesicilik yönetimiyle çaldıkları belirlenen kadın ile oğlu ve gelini, polis ekiplerince yakalandı. Otomobille kaçmaya çalışırken, 2 polis memurunu yaralayan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki semt pazarında yankesicilik yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro (YANDOL) ekipleri çalışma başlattı. Yankesicilik yaptığı belirlenen Yaşariye B., kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede Yaşariye B.’nin, Çorlu ilçesinden 34 UV 8668 plakalı otomobille geldiği, aracın da çevre yolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. Araç takibe alınırken, TOKİ uygulama noktasında ‘dur’ ihtarında bulunuldu. Ancak sürücü durmayıp, polis memurları A.Ç. ile C.M.’ye çarparak, kaçmak isterken duruldu. Araç içinde bulunan Şahin B. ile eşi Sevcan B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şahin B. ile eşi Sevcan B.’nin, yankesicilik yaparken yakalanan Yaşariye B.’nin oğlu ve gelini; yanlarındaki bebeğin de çiftin çocuğu olduğu belirlendi.

Polis, şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yaptığı aramalarda pazar yerlerinden yankesicilik yöntemiyle çalınan 6 cep telefonu ve 13 bin lira ele geçirdi. 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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