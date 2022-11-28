Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: Karı-koca öldü, 5 yaralı

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Tayfur KARA/KAVAK (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Kavak ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araçta sürücü Hamza Gül (70) ve eşi Meliha Gül (69) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kavak ilçesine bağlı Hacılı Geçidi’nde meydana geldi. İlçeden kent merkezine giden Okan B. (38) yönetimindeki 34 CVL 331 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Hamza Gül idaresindeki 55 LK 316 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücü Hamza ile eşi Meliha Gül ve otomobildeki sürücü Okan B. ile araçta bulunan Muhammet K. (21), Nur Ç. (30), Mustafa Ö. (26), Sefa Y. (22), yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen Gül çifti, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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