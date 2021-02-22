Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, artan kurumsal alımların desteğinde 56,425.22 dolaryık yeni zirveyi görürken, toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 50.58 milyar dolar ile trilyon dolar sınırını aştı; böylece, Bitcoin trilyon dolarlık varlıklar arasına katıldı.