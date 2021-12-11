Otomobille çarptıkları kadınının ölümüne neden olan 2 kişi serbest

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, otomobille Rüveyda Çapa Halaç’a (31) çarparak ölümüne neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Mustafa Doğukan D. (21), adli kontrol şartıyla arkadaşı Mehmet Ü. (20) ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaza, 7 Aralık’ta Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi’nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, 1 çocuk annesi Rüveyda Çapa Halaç’a, Ziraat Caddesi’nde otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekiler de kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Halaç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün yoğun bakımda kalan Rüveyda Çapa Halaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, kazanın ardından çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi’nde mobese ve güvenlik kamerası kayıtları ile kaza yerindeki otomobil parçalarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmaların ardından Rüveyda Çapa Halaç’a çarpan, 26 BY 269 plakalı otomobil, Sazova Mahallesi’ndeki evin kapalı garajında bulundu. Aracı kullandığı belirlenen Mustafa Doğukan D. ile yanındaki arkadaşı Mehmet Ü. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Doğukan D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla Mehmet Ü. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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