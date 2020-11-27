Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün sürüklendiği kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Levent Yılmaz(35) yönetimindeki 16 LUG 14 plakalı otomobil, 7. Mobilya Sokak’tan caddeye çıkan sürücü Rıza Öztürk(64) yönetimindeki 16 AIY021 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 10 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışması ve sürücünün sürüklenmesi yer alıyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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