Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Bülent Baştürk (19), yaralandı. Sol bacağının kırık olduğu tespit edilen Baştürk, tedaviye alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde meydana geldi. Ali Arıkoğlu yönetimindeki 16 AJZ 432 plakalı otomobil, sokağa dönüş yaptığı sırada Bülent Baştürk’ün kullandığı 16 KLU 44 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Baştürk, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sol bacağında kırık olduğu tespit edilen Baştürk’ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI