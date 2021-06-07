Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Döşemealtı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şafak Turgut (43) öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Çığlık Mahallesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Şafak Turgut’un kullandığı 07 GRM 72 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken K.G.’nin kullandığı 07 RG 396 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletin sürücüsü Şafak Turgut ve yanında bulunan arkadaşı Fatma S. asfalta savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şafak Turgut’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Fatma S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü K.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yerinde motosiklet sürücüsü ve arkadaşının ayakkabıları, fırlayan kaskı ve gözlükleri dikkati çekti. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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