Otomobille çarpışan belediye otobüsü duvara da çarptı: 10 yaralı

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Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, otomobille çarpışan belediye otobüsü, savrularak parkın duvarına da çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi’nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Elmas D. yönetimindeki 26 EBB 118 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 ADA 872 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savurulan otobüs, Piri Reis Parkı’nın duvarına çarparak durdu. Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelerde kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıklarından Mertcan Erçetin, “Otobüs Kılıçoğlu Anadolu Lisesi’nin o taraftan geliyordu. Otomobil ara sokaktan çıktı. Otobüs de görünce direksiyonu kırdı ve karşıda duvara vurmak zorunda kaldı. Otomobilde iki çocuk vardı. 112’yi aradık, sağlık ekipleri geldi” dedi. (DHA)

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