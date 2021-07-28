Otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü (2)

SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Ahmet Seçgin’in öldürülmesinin ardından polisin operasyonu ile 4 kişi yakalandı. Polis, operasyon anına ait görüntüleri paylaştı. Baskın yapılan dairenin kapısını açan olmaması üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler, içeride bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, tabanca tuvaletin havalandırma penceresi açıldığında ortaya çıktı. Polis silaha el koyarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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